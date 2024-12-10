新北檢兵分22路搜索！謝宜容浮誇裝潢涉貪 勞發署員工等23人遭帶回

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容疑似因職場霸凌，導致吳姓公務員輕生，新北地檢署日前懷疑涉嫌濫用公款送禮及裝修辦公室，今指揮新調查局新北市調處，兵分22路發動搜索，約談謝宜容、北分署員工及相關廠商共23人，全案依涉犯貪汙治罪條例漏夜偵辦，謝女預計深夜移送檢方複訊。

檢調今天前往新北市三重、新莊、五股區，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所及辦公室共22處，目前除謝女確定為被告身分，其餘人均待進一步釐清。

據了解，檢方今天偵辦行動著重在謝宜容濫用183萬元公款購置禮盒四處送禮，以及其分署長辦公室浮誇裝潢部分。至於吳姓公務員遭職場霸凌，涉嫌過失致死部分，檢方也將一併了解。

日前台北市議員鍾小平表示，謝宜容疑似自各科室挪用北分署2022至2024年年節宣導品禮盒採購的183萬元預算，四處贈送伴手禮。另外立委黃國昌曾爆料，謝宜容分署長辦公室裝潢浮誇，連新任部長洪申翰也覺得不妥，檢調將徹查當中有無不法。

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