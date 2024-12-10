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職場霸凌法制化 勞動部：研議中 明年5月底前提草案

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署署長吳昭軍表示，運動可以促進健康、降低死亡風險，鼓勵企業打造職場特有的健康文化。記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍表示，運動可以促進健康、降低死亡風險，鼓勵企業打造職場特有的健康文化。記者廖靜清／攝影

近日，公務部門霸凌案不斷，民眾黨7日舉行反霸凌大遊行，提出「制定反霸凌專法」訴求，勞動部職安署署長鄒子廉說，12月初已經召開一次內部會議，12月底前會再邀集專家共同研議，不排除制定「職場霸凌防治專法」，最快於下個立院會期提出草案。

鄒子廉表示，有關職場霸凌法制化作業，職安署正積極研議中，除了廣徵專家學者、勞工代表及公部門等意見，也參考國外職場霸凌的防範與處理；另外，將召開公聽會蒐集民眾建議。他指出，制定「職場霸凌防治專法」是一個方法，也不排除另涉職業安全衛生法的專章，保障所有工作者的安全與健康。

衛福部國健署與勞動部攜手推動健康職場，今日頒發「113年績優健康職場大獎」，表揚57家獲獎企業。國健署署長吳昭軍表示，世界衛生組織明確指出，吸菸、缺乏運動、不健康飲食及不當飲酒是造成慢性病的4大危險因子，且占全部死亡人數的60%，透過運動可以降低死亡風險，以及減少不健康餘命。

吳昭軍強調，健康台灣願景規畫包含慢性病防治的「888計畫」，衛福部將整合專業團體力量，以8年時間將80%三高病友加入照護網、照護網內8成三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達80%。他指出，明年元旦已經確定推行「30歲可免費健檢」，銜接後續的健康促進，達成「全民均健」目的。

吳昭軍呼籲，民眾不論進行成人健檢、勞工健檢或自費檢查項目，應把檢查數據上傳到健康存摺，把資料數位化。國健署將會成立「虛擬家庭醫師」，透過AI協助慢性疾病管理，並可獲得即時的線上諮詢和衛教服務。

吳昭軍表示，勞工健康福祉是企業永續關鍵，今年衛福部與勞動部擴大辦理績優健康職場，共有57家職場與6位健康促進推動人員獲獎。台灣美光台中一廠」榮獲最高獎項「健康職場永續卓越獎」。

台灣美光台中一廠資深處長吳家綸表示，公司推廣超慢跑及中斷久坐的健康新觀念，職護辦理廠內超慢跑及增肌減脂活動、爭取慢性病複檢補助費用，落實推動健康促進。

衛福部國健署與勞動部攜手推動健康職場，今日頒發「113年績優健康職場大獎」，表揚57家獲獎企業。記者廖靜清／攝影
衛福部國健署與勞動部攜手推動健康職場，今日頒發「113年績優健康職場大獎」，表揚57家獲獎企業。記者廖靜清／攝影

勞動部 慢性病 職場霸凌

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