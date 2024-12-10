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吹哨者湧現 李宇翔揭北分署霸凌案後...陸續收到全國50多件求助
新北市議員李宇翔一路緊追勞動部北分署長謝宜容霸凌案，外界好奇為何李會關注北分署事務，李說，多年前曾在北分署當替代役，當時謝還沒到北分署服務，北分署同仁基於信任願意找他傾訴，他認為，經過謝宜容事件警惕，公務體系如何建立一套「能信任、可匿名、有效果」申訴管道是當務之急。
李宇翔在民進黨內隸屬於湧言會，有人認為他出手猛打謝宜容案，牽涉黨內派系糾葛，李宇翔說，這理由根本不存在，在北分署有一些吹哨者願意對他陳情，是因為他曾在北分署當替代役，彼此間有信任感，再者如果連民代都要顧慮顏色而不敢為受害者發聲，那幹嘛當民代。
隨著謝宜容下台，事件逐漸沉澱，受害者家屬始終低調沉默，不願直接受訪。李宇翔說，霸凌案受害者家屬當然想知道真相，但因為家中仍有人在公部門，讓家屬有些顧忌，也希望早日恢復平靜生活。
李宇翔說，謝宜容案有帶起一波吹哨者效應，近期他的辦公室信箱、電子信箱和社群等管道，陸續收到50多件與霸凌相關的陳情案，其中有22件與市府相關，其餘是中央單位等，因為數量龐大，案情複雜有別，還有真實性等問題，請大家給他與團隊一點時間檢視、消化信件內容，會再分別與陳情人聯繫。
李宇翔說，吹哨者湧現代表過往有許多人選擇禁聲、隱忍，存在中央及地方公部門的霸凌情況可能遠比大家想像的要嚴重，如何建立一套基層公務員「能信任、可匿名、有效果」的申訴管道，是各級政府的當務之急，必須讓公務員工作環境更健康，他們才能心無罣礙地為人民服務。
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