公部門霸凌頻傳 試院將修法

公部門霸凌陳情案件頻傳，朝野立委關注「公務人員保障法」及「公務人員安全及衛生防護辦法」的修法進度。公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）主委蔡秀涓昨天表示，會先就保障法、安衛辦法併同職場霸凌防治專章，檢視有哪些漏洞要補足，並邀學者專家開座談會，明年四月底前提出草案、五月送到立院。

行政院長卓榮泰則指出，行政院極力遏止霸凌文化，本周會成立申訴平台。不過，近期傳出在野立委飆罵立院議事人員和其他立委一事，卓榮泰說，國會也該檢討對罵、咆哮、拍桌的霸凌樣態，行政院本該接受國會監督，但不該面對不合理的霸凌。

立院司法及法制委員會昨審查明年度考試院及所屬主管機關預算，立委謝龍介提案凍結考試院百分之十的法制業務預算，要求在一個月內向委員會提出保障法和安衛辦法的修法報告，才能動支；立委黃國昌提案也指安衛辦法已逾十年未修正，未能有效提前防範公務員職場霸凌，刪除保訓會一般行政預算二五○萬元。