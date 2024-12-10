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就安基金宣傳費 明年擬花2億

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
立委黃國昌說，勞動部曾花一千多萬元製作一支長度八分鐘的影片，在Youtube上的觀看數僅13萬次，留言只有19則，令人懷疑浮報廣告費的可能性。圖／報系資料照片
立委黃國昌說，勞動部曾花一千多萬元製作一支長度八分鐘的影片，在Youtube上的觀看數僅13萬次，留言只有19則，令人懷疑浮報廣告費的可能性。圖／報系資料照片

就業安定基金遭爆變成勞動部小金庫，昨天立委又指出，勞動部明年度就安基金的媒宣費預算大增兩倍，高達二點一七億，就安基金亂花實在離譜，要求勞動部公開就安基金委員會的審議會議過程。

就安基金爭議不斷，繼被爆出的勞動部前部長許銘春用三六五萬元舉辦音樂會，勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、北分署咖啡豆採購、雲嘉南分署警衛室新建工程、雲嘉南分署一般垃圾及廢棄物清運，均由就安基金支應。

立委廖偉翔昨天在立法院質詢指出，近三年就安基金媒體宣傳費用暴增兩倍，若要改革就安基金，就必須將該基金編入公務預算，讓就安基金回歸使用目的；另也要求公開就安基金管理會的審議全程影音，供大眾直接查閱監督。

勞動部說明經費編列增加的主因之一，在於明年亞洲技能競賽將在台灣舉辦，今年度相關媒宣經費為三八○○萬元，明年度則編列五千萬元。

立委陳菁徽說，近三年勞動部粉專經營、網路行銷、文宣媒體等，就安基金也支應了一億多元，但是勞動條件與就業平等相關計畫預算卻僅編列九七一四萬，勞動部應該拿出就業安定的指標，而非拿就安基金大外宣。

立委黃國昌說，勞動部曾花一千多萬元製作一支長度八分鐘的影片，在Youtube上的觀看數僅十三萬次，留言只有十九則，令人懷疑浮報廣告費的可能性；另二○二二年公益路跑宣傳形象拍攝文宣採購案，驗收報告的執行計畫只有幫前勞動部長許銘春拍形象沙龍，就安基金這樣亂花實在離譜。洪申翰坦言，自己也無法接受。

勞動部 廖偉翔 洪申翰 網路 許銘春 陳菁徽 黃國昌

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