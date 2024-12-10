四分之一標案都給慣老闆 勞部挨轟

立委陳昭姿昨天在立法院質詢表示，去年勞動部本部決標案件九十九件，但透過違反勞動法令查詢系統交叉比對下發現，當中有廿五案的得標廠商竟有違反勞動法令紀錄，而且很多還是「慣犯」，這些廠商累積違規違反勞動案件數高達一九四次，等於勞動部四分之一的標案都給了慣老闆。

陳昭姿指出，九十九件標案總經額高達八八○○萬，但是罰款累計卻僅一七○多萬，導致很多企業根本不怕違反勞動法令，違反勞動法令只要繳罰鍰就好，反正違規了還有糖吃，要求勞動部一個月內給出檢討報告。洪申翰承諾，一個月內會給出檢討報告，也強調標案會嚴格遵守政府採購法和工程會等規範進行。

根據違反勞動法令查詢系統統計，上述廿五家最常見的違法樣態，以違反勞動基準法第廿四條的延長工作時間未依規定加給工資，以及違反勞動基準法第卅二條的延長工作時間超過法令規定居多，裁罰範圍可從二萬至一百萬，但是據了解，通常罰二到五萬。

勞動部說明，政府採購法就違反勞基法廠商，並未限制其投標資格，而採購契約有規定，若機關發現廠商違反相關勞動法令、性別平等工作法等情事時，檢附具體事證，主動通知當地勞工主管機關或勞保局依法查處，但仍不影響投標資格。