公務員霸凌案頻傳 考試院保訓會將修法明年5月送立院

公部門霸凌案件頻傳，朝野立委關注考試院主責的「公務人員保障法」及「公務人員安全及衛生防護辦法」修法進度。考試院秘書長劉建忻今天表示，盡可能把握時間；保訓會主委蔡秀涓表示，預計明年5月送到立法院。

立法院司法及法制委員會今天審查明年度考試院及所屬主管機關預算，國民黨立委謝龍介提案要求考試院在1個月內向委員會提出保障法、安衛辦法的修法報告；民眾黨立委黃國昌提案也指安衛辦法已逾十年未修正，未能有效提前防範公務員職場霸凌，刪除保訓會一般行政預算250萬。

劉建忻表示，過去在研修安衛辦法時，針對消防員的安全維護有好幾個不同處理方向的爭論，包括職業安全衛生法、消防法、安衛辦法，經過跟行政院的討論之後，認為用消防法處理比較直接有效，這個部分也得到立法院的支持，所以消防法在這會期三讀通過，安衛辦法的修法方向才比較明確。

蔡秀涓補充，保訓會同仁體認到立委的提醒非常重要，大致上規劃了時程，這個月到明年1月，保訓會會先洽詢幾位專家學者，就目前的保障法跟安衛辦法併同職場霸凌防治，先看看哪裡有漏洞，把它補足，法律不同位階要怎麼樣處理等。

蔡秀涓說，因為涉及到非常多的專業領域，保訓會預計在1、2月間召開由勞動、法學、心理諮商、人資學者組成的專家學者座談會。緊接著，在2、3月就諮詢結果，跟各業務主管機關包括勞動部、人事總處等相關單位確定方向，預計在4月底之前完成修正草案，送考試院審議，並於5月送進立法院。