藍委籲就安基金審查錄影公開 勞部允公開更多資訊

國民黨立委廖偉翔今天質疑就業安定基金使用監督不足，包含使用併決算避開立法院審查，主張審查時應錄影公開，以免成為部內小金庫。勞動部長洪申翰表示，可做到更多資訊公開。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況，並備質詢；以及審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算（公務及基金預算）、勞動部函送財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。

廖偉翔質詢時指出，雇主繳納的就業安定費進入就安基金，但他發現媒體政策及業務宣導費從民國111年新台幣1.09億元，增至114年2.17億元，成長2倍。勞動部幕僚說明，與就業技能競賽擴大舉辦有關，以及明年11月亞洲技能競賽將在台灣舉辦，宣傳費編列也有增加。

廖偉翔又指出，還有垃圾清運、裝潢裝修辦公室、網路行銷等，應編入公務預算，讓基金使用回歸設置意旨。洪申翰說，已向行政院爭取擴大勞動部公務預算編列。

廖偉翔表示，就安基金的使用，只能查閱會議紀錄，沒有公開審查，並在會議紀錄中看到支援辦理高雄市相關業務這類費用，不足時以「併決算」辦理，看似有預算法可作為法源依據，但削弱了立法院審查。他主張比照立法院開會錄影、錄音公開，每一條細目都要交代，公開透明、杜絕濫用。

洪申翰表示，還在整體檢討中，可做到更多資訊公開，但是他不覺得「併決算」就是編列不實，不過「併決算」處理的使用應該減少。

國民黨立委陳菁徽質疑，勞動部111到113年的大內宣、大外宣，來自就安基金3年加起來有上億元，反之推展勞動條件及就業平等金額較少。洪申翰說，有的宣傳費用是為了讓勞工知道相關措施而支出，不能都叫大內宣、大外宣，宣傳形式是否讓大家覺得觀感不佳，包含支用項目，正在檢討。