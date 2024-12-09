霸凌案調查本周出爐 洪申翰：不會吃案

「吳姓公務員遭霸凌的調查結果，本周內會重新出爐！」勞動部長洪申翰9日受訪時強調，若有其他案件也會一併處理，但調查報告本身只是針對北分署的狀況。另針對有團體將於勞動部前絕食，抗議洪申翰在勞動政策表態迴避，洪申翰僅表示，尊重各種聲音表達，但以就安基金為例，已經在實質檢討了。

調查報告不會拖延

立法院衛環委員會9日邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況，他在會前受訪時表示，重啟調查已經在最後的收整階段了，這次重啟調查會從吳姓公務員經歷了什麼、遭遇了什麼為重點，會從被壓迫的吳姓公務員角度，來重新檢視和還原事件始末，這對勞動部相當重要，調查報告一定會在這周出爐，絕不會拖延。

上午10時有勞動團體表示，將在勞動部前絕食100小時，認為洪申翰上任後屢屢在重要勞工政策議題上，用迴避、推卸甚至退步的方式回答，洪申翰說，尊重公民社會各種聲音的表達，但就安基金上周就已經進入實質檢討，好讓就安基金能有更專業的監理，其他外界關注的勞動議題也會努力推進。

霸凌通報平台將上線

另針對有立委爆料勞動部有更多主管霸凌事件，洪申翰指出，其他申訴和陳情案件都會進入既有處理機制，也一定會保護當事人身分，並追蹤列管不會吃案。有媒體詢問霸凌通報平台何時上線，洪申翰則回應指出，目前正在進行法制作業，應該不會太久。

不過民眾黨立委陳昭姿質詢時質疑，勞動部今年有99件標案，但其中25件是與有違反勞動法規的廠商合作，該如何處理？洪申翰僅表示，相關規範會按照《採購法》與相關法規處理。

保障中高齡就業權

「勞工若不想屆齡退休，但薪水卻被砍怎麼辦？」面對民進黨立委林月琴的詢問，原本是由勞動福祉退休司司長謝倩倩回應說，《中高齡就業專法》有規定不得年齡歧視，若有違法可向縣市政府申訴，但洪申翰很快搶過麥克風表示，會儘快制定65歲後繼續就業的相關協商指引，一定會站在保護勞工的立場。

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