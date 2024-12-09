藍轟吳沛憶霸凌女性穿衣自由 毫無性平概念還造謠

立法院朝野上周為選罷法爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。國民黨今舉行記者會聲援陳玉珍，呼籲民進黨應給予吳沛憶應有處分，民進黨性平部更應勇敢表態，還給女性穿衣自主權。

台北市議員鍾沛君、柳采葳與國民黨發言人楊智伃今在記者會身著運動內衣力挺陳玉珍。國民黨文傳會主委李彥秀指出，從民進黨先前挺戒嚴的貼文到吳沛憶的發言都可看出，民進黨完全是威權、父權封建的政黨。吳沛憶一連串對陳玉珍的攻擊已經超出議事攻防的範圍，而是直接的人身攻擊，呼籲民進黨應予處分。

李彥秀批評，吳沛憶把性平議題當做個人政治利益的提款機，過去吳沛憶在台北市議會時，還成立過性平連線推出5大政策方案，但是短時間內，吳沛憶的崩壞讓人歎為觀止。民進黨若把性平議題當成政治利益的自助餐，一定會讓所有的婦女與民眾心寒。

柳采葳指出，任何人都有選擇自己穿著的權利，更何況陳玉珍裡面還有穿襯衫。吳沛憶不只毫無性別平權概念，還刻意造謠，將陳玉珍的穿著跟碰瓷扯上關係，刻意把女性穿著貼上，這種譴責被害人的心態要不得，而且還是從立委口中講出來，簡直無恥。

鍾沛君說，陳玉珍在立法院監督執政黨，吳沛憶卻忙著看陳玉珍的衣服裡面穿什麼，吳沛憶的臉書上整段直播中就是對著陳玉珍的衣服，畫面令人感到不舒服，再搭配她後來戲謔的解說，不但對當事人非常不尊重，也是在踐踏納稅人的納稅金，鄭重呼籲吳沛憶應立即道歉，不要再拗。