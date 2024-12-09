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立委爆勞動部養慣老闆 1/4得標廠商屬違反勞動法令慣犯

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
洪申翰承諾，勞動部標案會嚴格遵守政府採購法等規範進行。聯合報系資料照片
洪申翰承諾，勞動部標案會嚴格遵守政府採購法等規範進行。聯合報系資料照片

勞動部近期除使用就安基金惹議外，立委今天踢爆勞動部去年有1/4標案的得標廠商多次違反勞動法令紀錄，痛斥勞動部花錢在養慣老闆。勞動部長洪申翰承諾，1個月內提出檢討報告。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰列席報告業務概況，並審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算等。

立委陳昭姿表示，去年勞動部本部決標案件99件，但透過「違反勞動法令查詢系統」交叉比對下發現，當中有25案的得標廠商竟然違反勞動法令紀錄，而且很多還是慣犯，這些廠商累積違規違反勞動案件數高達194次，等於勞動部1/4標案都給了慣老闆。

陳昭姿說，99件標案總經額高達8800萬，但是罰款累計卻僅170多萬，難怪很多企業都不怕違反勞動法令，花錢消災了事就好，反正犯規了還有糖吃，要求勞動部1個月內給出檢討報告。

洪申翰承諾，1個月內會給出檢討報告，也強調標案會嚴格遵守政府採購法和工程會等規範進行。

勞動部 慣老闆 洪申翰

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