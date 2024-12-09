洪申翰上任後勞團開第一槍 勞動部前發起絕食抗議100小時

桃園市產業總工會等多個勞工團體不滿勞動部近期表現，今天上午指出，將於勞動部前絕食抗議100個小時。勞團指出，此次行動提醒勞動部長洪申翰，部長的工作不只是幫執政黨滅火，面對重大勞工政策議題，不該迴避，將有更多勞工團體加入絕食抗議。

勞動部勞動力發展署北分署爆發職場霸凌，導致基層公務員不幸輕生離世，接著又被揭開就業安定基金長期不當使用、浪費公帑的離譜情形。桃市產總指出，前勞動部長何佩珊下台後，換上社運團體熟悉的部長洪申翰。此次絕食行動，不只是因為前部長的荒腔走板，還包括洪部長上任後，屢屢用迴避、推卸甚至退步的方式回答勞動議題。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，要告訴老朋友洪申翰部長，面對霸凌案和就安基金問題，就算勞團退萬步同意勞動部可以花時間調查，但面對勞工政策，為什麼你永遠是「轉達意見」，永遠是其他單位的責任。在你最近發言中，國定假日是內政部問題，公務員勞動問題是考試院的事情，甚至勞保年金給付要不要砍，也是比何佩珊部長表示「任內不會砍」還要倒退的「目前沒有規畫」。

前勞委會主委王如玄曾因政院宣布基本工資緩漲而辭職，朱梅雪指出，這顯示勞動部長一定要有意見與主張。洪部長或許會說，現在剛剛擔任部長，對於這些事情還不夠了解，那桃市產總也要強調，部長應該找各工會討論，桃市產總絕對奉陪到底，但失望的是洪申翰部長的回答全部推給其他部會，等於只會閃躲問題。

桃產總秘書魏豫綾表示，勞團本次的絕食行動訴求包括：全面檢討基金用途、比照相關部會如實揭露，強化委員會成員專業度、建立真正外部監督機制，以及勞動部必須真正回應重大勞動議題。

魏豫綾表示，就安基金成立宗旨是促進國民就業、提升勞工福祉與權益扶助等。然而，勞動部任憑有限的預算被少數人私用，媒體政策宣傳費讓機關可用宣傳之名大撒幣，事後卻無法具體衡量宣導效果，對促進勞工福祉沒有幫助。

因此，除要求勞動部應重新檢討基金用途及分配，也應落實實際訪查跟評核工作，確保各縣市、企業、團體補助目標及執行成果一致；同時，比照文化部等部會，將基金歷年用於政府採購案件也一併公開於勞發署官網。

魏豫綾表示，就安基金缺乏監督控管，根本沒有發揮有效功能，也要求勞動部強化委員會成員專業度、建立真正外部監督機制，強化基金支用把關。也要求勞動部必須實質回應外界勞動政策議題。各種勞工議題問題可以研究，但是不應該直接說這是其他單位的議題，否則就只是凸顯在這些問題的相關價值上毫無堅持，甚至毫無準備。