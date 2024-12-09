勞團在勞動部前絕食 親往現場回應洪申翰未答應

因不滿勞動部長洪申翰上任至今迴避勞工政策的回應，桃園市產業總工會、台灣鐵路產業工會、消防員工作權益促進會、中鋼集團總工會等今天於勞動部前絕食100小時，要求「社運老朋友」洪申翰正面回應。洪申翰今天表示，努力推動政策才是最好的回應方式，並未允諾親身現場。

勞團表示，本次決定進行這場絕食行動，不只是因為前任勞動部長何佩珊、許銘春任內的荒腔走板，還包括洪申翰上任後，屢屢在重要勞工政策議題上，用迴避、推卸甚至退步的方式回答。本次絕食訴求包含全面檢討就安基金用途、比照相關部會如實揭露、強化就業安定基金管理委員會專業度、建立真正外部監督機制，以及勞動部必須真正回應重大勞動議題等，勿一再幫執政黨政治滅火。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰列席報告業務概況，並審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算等。

立委陳菁徽質詢指出，桃產總等勞工團體今天將聯合絕食100小時，也針對3大議題要求回應，畢竟全國勞工已經氣炸了，對許銘春、何佩珊、謝宜容等都非常憤怒，本該維護勞動權益的勞動部，浪費公帑也被看破手腳。

洪申翰表示，對於勞工團體絕食抗議的作法，自己尊重公民社會表達各種聲音的方式，就安基金上周就已經進入實質檢討，讓就安基金能有更專業的監理，就安基金收支管理辦法也在檢討範圍內，也已邀請外部專家給予建議，坦言就安基金使用確實有檢討空間。

陳菁徽追問，對於勞工朋友在勞動部前的絕食，是否會親自到現場回應訴求？洪申翰僅表示，對勞動部而言，努力往前才是最好的回應方式，並未允諾親往絕食現場。

立委王育敏也指出，本次絕食抗議的訴求也和過勞有關，包含恢復7天國定假日和提高加班費率，勞動部是否支持上述訴求？

洪申翰僅表示，希望能降低工時負擔，但因為恢復7天國定假日涉及跨部會權責，會把勞工聲音和訴求和其他部會反映，也會爭取加班費率。

王育敏說，為何勞動部長不敢直接回答上面的問題？勞動部長在關鍵議題無法表達立場，還是仍必須聽命行政院？站穩立場和主張才有底氣和其他部會協商，態度不夠堅定就無法擔任勞動部長一職。

針對就安基金改革，洪申翰說，就安基金上周就已經進入實質檢討，好讓就安基金能有更專業的監理性質，就安基金收支管理辦法也在檢討範圍內，也包含外部委員功能能夠發揮得更好，相關做法都還在討論中，上周承諾1個月內提出方案，需要再一些時間。