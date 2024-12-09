核安會遭爆有霸凌事件 主委：一個月做成初步調查報告

公部門霸凌事件連環爆，立委羅廷瑋今指出，接到核安會人員投訴，指去年逝世的某單位組長生前疑遭霸凌，時任長官經常對下屬咆哮刁難。核安會指出，周五會召開初次調查會議，主委陳明真則承諾一個月內做成初步調查報告。

立法院教育及文化委員會今續審114年度核安會相關預算，審查到年度預算員額時，羅廷瑋指出，收到核安會現職公務人員的匿名陳情信，提到核安會某單位組長去年逝世，生前疑似遭時任直屬長官言語霸凌，陳情人在信中說明該名組長逝世前後曾發生的事情。

羅廷瑋表示，遭指控的長官疑似經常對下屬咆哮刁難，只要啟動調查可以輕易證實，但某單位疑曾對內部下封口令，不准員工公開談論該名組長相關事件。羅廷瑋認有必要慎重看待員額預算，並提出凍結300萬元預算。

核安會人事室主任吳建曄說，該霸凌案預計周五召開初次調查會議，也會邀請外部委員就陳情人提及的事件調查。陳明真下令各部門應主動調查霸凌事件，並要求各部門不能隱瞞任何霸凌事件，應積極處理，一個月內做成初步的調查報告。