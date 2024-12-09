約制爛長官基層籲「上下互評」 陳其邁：全國人事考核有一致規定

勞動部勞發署發生公務員疑遭霸凌輕生案後，近日公部門多起職場霸凌案延燒，有網友表示，霸凌申訴管道是亡羊補牢，公部門應仿效民間企業，採取不記名上下互評、同仁互評，才能透過制度約制「爛長官」，獲得不少高雄基層公務員認同。高雄市長陳其邁說，全國對於人事考核都有一定的規定，高雄會按照規定辦理。

勞動部勞發署北分署吳姓資訊分析師，疑似受到勞發署長謝宜容霸凌，今年11月4日在辦公室輕生，勞動部長何佩珊11月19日公布調查報告，該報告承認謝宜容有管理不當，但「目的良善」，引起外界譁然，賴清德總統、行政院長卓榮泰為此事件道歉，何佩珊11月22日下台，謝宜容經勞動部考績會決議記2大過免職。

近日又接連傳出外交部歐洲司長黃鈞耀、國立海洋科技博物館館長陳素芬、國發會綜合規劃處長張惠娟、經濟部所屬單位金屬中心的副處長、衛福部多位主管、農業部、交通部都被申訴發生職場霸凌案件。

有網友在臉書粉絲專頁「靠北警察」發文表示，比起亡羊補牢的霸凌申訴管道，讓部屬擁有對長官的考核權利，才能透過制度來制約爛長官，減少受到職場霸凌傷害的人數。有人建議，可仿效民營醫院，讓單位同仁、主管用不記名方式上下互評。也有網友說，公務機關更需要有下也評上的制度，對於輪流拿乙等的陋習，更應改正。

此篇貼文在高雄市警局引起熱烈議論，一名警員說，每年考績都只能有75%甲等，卻優先保障警官，單位內只要是巡官以上的，幾乎都能拿到考績，等於警員大約只有50%能有考績，相當不公平。

一名歷任過派出所長的兩線三星內勤警官說，人事法規對考績評核都有規定，要讓部屬幫長官評核，目前尚無合法依據，但基層都會對外反映，甚至直接上臉書寫「靠北警察」，對單位的長官也是一種壓力。

高雄市政府一名中階公務員說，市府的局處打考績時，是當官的與基層分開評核，有時當科長的也會拿不到考績；有些單位主管對長官和顏悅色、對下級態度嚴苛，若能開放上下互評，應能有效減少主管霸凌部屬的事件。

高雄市長陳其邁說，全國對於人事考核都有一定的規定，高雄市政府會按照全國人事法規一致的規定來做辦理；市政的服務，民眾最在意的是說能不能即時解決民眾的一個問題，市府會健全對同仁的保障或者是相關的職場申訴的這道，讓基層的同仁在工作上獲得合法的保障。