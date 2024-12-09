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北分署重啟調查本周出爐 洪申翰：職場霸凌決不吃案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
洪申翰表示，重啟調查報告一定會在本周出爐，也重申其他職場霸凌申訴和陳情案一定會追蹤列管。記者李柏澔／攝影
洪申翰表示，重啟調查報告一定會在本周出爐，也重申其他職場霸凌申訴和陳情案一定會追蹤列管。記者李柏澔／攝影

勞動部公務員之死爭議未歇，勞動部長洪申翰上周在立院進行專題報告，他表示，北分署霸凌案已重啟調查，重啟調查報告預計本周公布。洪申翰今表示，重啟調查報告一定會在本周出爐，也重申其他職場霸凌申訴和陳情案一定會追蹤列管，絕不吃案。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰列席報告業務概況，並審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算等。

洪申翰表示，重啟調查已經在最後的收整階段，這次重啟調查會從吳姓公務員經歷了什麼、遭遇了什麼為重點，會從被壓迫的吳姓公務員角度來重新檢視和還原事件始末，這對勞動部相當重要，調查報告一定會在這周出爐，絕不會拖延，會盡快和大家報告。

另針對有立委爆料勞動部有更多主管霸凌事件，洪申翰指出，這次的報告會比較針對北分署和吳姓公務員的案例，其他申訴和陳情案件都會進入既有處理機制，也一定會保護當事人身分，也會追蹤列管不會吃案。

有媒體詢問指出，舊版調查報告有立意良善4個字，新版的報告是否也會有相關字句，洪申翰說，目前還沒辦法對外揭露報告內容；至於霸凌通報平台上線日期，目前正在進行法制作業，應該不會太久。

另上午10時勞動團體將在勞動部前絕食100小時，認為洪申翰上任後屢屢在重要勞工政策議題上，用迴避、推卸甚至退步的方式回答，要求洪申翰對近期重大勞工政策和事件提出回應。

洪申翰說，尊重公民社會各種聲音的表達的方式，就安基金上周就已經進入實質檢討，好讓就安基金能有更專業的監理，就安基金收支管理辦法也在檢討範圍內，期他外界關注的勞動議題也會努力推進。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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