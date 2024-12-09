科長涉霸凌 調查問卷竟要「溫暖她」？

南市衛生局某科長遭投訴長期對部屬言語羞辱、拍桌子、不當要求加班，局內今將開人事評議委員會。但調查過程中，竟爆出願接受訪談職員身分曝光，甚至流出問卷疑要「向科長說句溫暖的話」，衛生局澄清，未發送該問卷，全案仍在調查。

衛生局表示，此案發生後即組成調查委員會，由副局長擔任召集人，調查委員一半為外聘專家學者，採問卷訪談方式進行，針對全科同仁進行無記名問卷，若願接受訪談，由人事室再次徵詢意願個別通知，未經第3者轉交，且「接受訪談者不會因接受訪談，而受不合理差別待遇及不利益之處分」。

接獲投訴的市議員林美燕說，這名職員投訴科長常大聲講話，言詞不當還會拍桌子，且經常在下班前臨時要求加班，讓投訴者覺得工作壓力很大，認為科長言語霸凌、情緒勒索。

衛生局上周啟動內部調查，前天匿名網友於Dcard貼文指出，人事單位為調查此案，寄電子郵件給該科職員，不料有填寫願意接受訪談的職員，接到公文通知要出席調查會議，公文卻沒密封，「搞得整科都知道」。但衛生局否認外洩身分。

昨再傳出1份網路表單，以「你的一句話將是溫暖的曙光」為題，內容疑要為遭控霸凌的林姓科長平反，令投訴者覺得非常諷刺，質疑「誰來給我們溫暖？」

衛生局澄清，絕無發送「向科長說一句溫暖的話」問卷調查信件，該份問卷來源需進一步調查釐清；衛生局也指出，針對霸凌案高度重視，內部程序正進行中，將以最嚴謹態度妥善處理，期盼社會各界給予耐心，等待調查結果。