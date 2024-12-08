基層籲採下對上考評 陳其邁：健全制度保障人員
有民眾寫信到總統府信箱盼公務人員考核制度採用下對上考評，基層應享有主管考核權。對此高雄市長陳其邁表示，會依法規辦理並健全相關職場申訴管道，讓基層人員獲得合法保障。
高雄市長陳其邁今天上午視察茂林區布魯布沙吊橋，以及出席茂林區公所辦公廳舍動土典禮，他在會前接受媒體聯訪指出，全國對人事考核都有一定規定，會按照全國人事法規一致規定辦理。
陳其邁提到，民眾對市政服務最在意的是能否即時解決問題，會健全人員保障或相關職場申訴管道，讓基層人員在工作上獲得合法保障。
勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發熱議，近日有民眾寫信到總統府信箱，認為不能僅有主管能評估員工工作狀況，主管或機關首長等也應接受基層人員評估，建議除上對下考評外，也應採用下對上考評。另有網友看到信件內容後，發文呼籲一起寫信到總統府信箱，落實獎優汰劣。
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