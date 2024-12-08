傳行政院處長也捲職場霸凌風暴 卓榮泰：會處理

公部門霸凌事件遍地開花，傳出行政院某處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，以及刁難商調等，導致同仁出現身心狀況。行政院長卓榮泰今出席2024數位教科文國際論壇開幕式前回應，「會處理」。

勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，行政院院本部某處似也捲入這場「霸凌MeToo」風暴。政院人士表示，政府對霸凌事件零容忍，目前政院沒有收到相關申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

政院人士表示，霸凌通報平台將在近期上線，接受具名通報，權責機關需限期回報，行政院人事行政總處會追蹤列管，並全程保護案件通報人。希望不論公私工作場域，都能共同營造一個合理、友善的職場環境，才能有效全面遏止霸凌事件再度發生。