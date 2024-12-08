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藍委促政院 訂霸凌案調查SOP
行政院院本部也捲入霸凌風波，媒體接獲匿名檢舉信，指行政院本部某處長遭言語羞辱和辱罵同仁，要求不得報加班以及刁難商調等。國民黨立委王鴻薇說，現在包含媒體、民代辦公室，霸凌檢舉信如雪片般飛來，行政院應有一套霸凌案的ＳＯＰ（標準作業流程），進行調查。
設通報平台 近期上線
針對上述檢舉，行政院人士表示，目前政院尚未收到申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。各部會霸凌檢舉頻傳，行政院已要求人事行政總處針對霸凌案成立通報平台，近期上線，接受具名通報，權責機關需限期回報，行政院人事行政總處會追蹤列管，並全程保護案件通報人。
政院傳霸凌 未收到申訴
根據媒體接獲的匿名檢舉信，行政院院本部某處莊姓處長被指控多項事由，包括私訂差勤規範，違背人事法令，強制命令晚上六時後才能下班且不得報加班，且有侮辱和謾罵同仁行為，並要求同仁時刻待命，通訊軟體訊息須速讀速回，否則將以考績威脅，致同仁身心受創。若有同仁欲申請商調，亦會遭到刁難，該處長本身情緒管理不佳。
政院人士表示，行政院長卓榮泰已多次對外強調，政府對霸凌事件零容忍，目前政院沒有收到相關的申訴，並未聽聞此事。
勞動部長洪申翰明天將赴立院衛環委員會作業務報告，上任後第二次接受立委檢驗。
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