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想預防霸凌「需放心申訴管道」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「反霸凌 護勞權」大遊行昨天從勞動部出發，由民眾黨立委帶頭領隊，目標遊行至凱達格蘭大道表達訴求。記者葉信菉／攝影
「反霸凌 護勞權」大遊行昨天從勞動部出發，由民眾黨立委帶頭領隊，目標遊行至凱達格蘭大道表達訴求。記者葉信菉／攝影

霸凌事件頻傳，除了各部會、政府單位，幫助弱勢的社工也目睹或遭遇職場霸凌，專家指出，預防霸凌與處理霸凌事件，必須有能讓員工放心的申訴管道，政府應比照性平三法，要求機構設置專責單位，並透過案例討論，訂出霸凌定義。

台灣臨床心理學會理事長楊啟正說，防制霸凌需有保密、可信任通報管道，近期官署霸凌案多採任務編組方式，邀請心理、法律專家參與，雖強調有一定比率，但調查小組中仍有部會長官，即使屬於不同單位，也難讓人放心，建議應比照性平，成立專責調查機構，內部委員僅提供實務界經驗，幫助專家做出判斷，不直接參與決策。

霸凌樣態不斷轉變，如何定義霸凌有模糊地帶。楊啟正舉例，職安法規定要長期發生才算霸凌，但進入網路世界，一日之內可能有近百則霸凌訊息，讓當事人難以承受，政府應邀集專家進行案例討論，重新訂出霸凌定義，與如何處理的因應準則，且應拉高至政院層級，盡快讓霸凌案件處理的專業程度與性平接軌。

針對幫助弱勢的社工也目睹或遭遇職場霸凌，楊啟正指出，社工界圈子小，且師徒、學長學弟制明顯，容易發生霸凌事件；心理師、社工等助人工作存在「老師手把手教學生」的師徒制文化，一旦發生霸凌事件，便很難處理，有時前輩認為過去也被這樣教導，以嚴厲的言語或不當手段帶領後輩。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，性騷擾成案取決於被害者感受，職場霸凌不同，應有客觀事實，社工若與主管發生爭議時，相關討論錄音、文件等客觀事實都是必要保護措施，「但互相猜疑也很累人，應設法打造良好職場氣氛」。

鄭麗珍表示，面對霸凌，許多社工辭職、換工作，組織管理者必須敏銳，發現單位流動率高的霸凌警訊，應盡快作出處理，若發生集體離職，恐影響機構服務品質，案主也會被波及，加上社工圈子小，哪些機構有霸凌問題，消息很快傳開，社福機構是提供個人服務組織，「名聲不好非好消息」。

社工 職場霸凌

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