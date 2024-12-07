反霸凌遊行 勞動部：職場霸凌法制化研議中

民眾黨今天舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，提出反霸凌專法等訴求，勞動部說，職場霸凌法制化作業職安署正研議中，將廣泛徵求專家學者等意見，未來也將召開公聽會聽取建議。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨今天舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，多名黨公職與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，今天下午1時30分先在勞動部前集結並進行短講，訴求制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護吹哨者。

對於這3項訴求，勞動部今天回應指出，有關勞發署北分署吳姓公務員案，目前正進行調查，並增邀基層員工訪談，預計下周公布調查報告。

另外，有關職場霸凌法制化作業，職安署也正積極研議中，將廣泛徵求專家學者、勞工代表及公部門等意見，未來也將召開公聽會聽取民眾建議。

至於有關公務人員是否可以組織工會，勞動部說，這涉及考試院權責，願和考試院綜合討論，讓公務人員有更有保障的協商權及結社權。

關於吹哨者/揭弊者保護法立法，勞動部表示，過去該法都於立法院司法法制委員會排審，應為法務部權責，勞動部將積極與法務部研商相關細節，務求保障其權益。