民眾黨反霸凌遊行 轉交上千份基層陳情書給總統府

民眾黨今天舉辦「反霸凌，護勞權」大遊行，黨公職率領群眾上街，高喊反霸凌立法、警消組工會、保護吹哨者等口號，並將裝滿陳情書的「功德箱」轉交給總統府公關室，象徵將基層心聲與怒吼帶進總統府。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發熱議，民眾黨今天舉辦反霸凌大遊行，不僅全體黨公職總動員，包含桃園市總工會、全國外送產業工會、中華民國全國公務人員協會、中華民國全國總工會都派成員出席。

群眾於中午過後便在勞動部門口前集結，下午2時20分從松江路出發後，途經新生南路、忠孝東路、林森南路、仁愛路與凱道；遊行隊伍不斷高喊反霸凌立法、警消組工會、保護吹哨者等口號，雖然途中有民眾對遊行隊伍比倒讚，但民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪現身街頭，向參與者打氣。

約到下午4時，遊行隊伍已抵達景福門旁的凱道，在黨公職帶領下，群眾在印有3大訴求的陳情書上簽名並投遞至印有「賴」字的功德箱，象徵向賴政府表達心聲。

民眾黨團總召黃國昌表示，他們從勞動部出發走到凱道，就是要把所有人的心聲送進總統府，民眾黨原本只準備1500份陳情書，但今天參與遊行群眾遠超過這人數。他強調，勞工要的是尊嚴、保障和權益，勞工不要做功德和施捨，更沒辦法接受官官相護的職場霸凌。

不過就在民眾黨準備遞交陳情書時，警方在凱道與公園路口架起蛇籠，並調度更多員警戒備，場面一度有些緊張。警方用擴音器表示，希望群眾回到集會遊行申請區域，但黃國昌反問現場群眾，「台灣是戒嚴的國家嗎？凱道應該戒嚴嗎？」並痛批昔日民進黨還主張要廢除集遊惡法。

但黃國昌隨後也表示，民眾黨今天是挺警消與基層勞工，絕不會為難在場執勤員警。幾經協調，由民眾黨秘書長周榆修率部分黨籍立委徒步前往總統府側門，並將裝滿陳情書的箱子轉交給總統府公共事務室職員。

民眾黨立委張啓楷對總統府職員說，這箱子裝滿公務員與勞工的吶喊，希望總統賴清德一定要重視。民眾黨立委林國成則說，務必要轉交給賴總統，不能把陳情書當廢紙，並希望賴總統要慈悲為懷，趕快提出霸凌案的因應之道。

此外，由於今天適逢第3屆民眾黨代表選舉，民眾黨代表選舉委員會主任監察員李偉華透過書面文字表示，為避免遊行因黨代表選舉失焦，黨代表候選人勿於遊行隊伍中出現號次、候選人姓名、口號、標語等足以識別候選人之文宣，且禁止黨代表候選人以免費或顯不等值車輛、餐食、保險號召參與遊行；若違反規則，可送中評會議處。