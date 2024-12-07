私訂差勤規定又羞辱同仁 行政院也傳霸凌

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聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北即時報導
勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，接連檢舉霸凌情事，令霸凌案頻傳，行政院院本部某處似也捲入這場「霸凌MeToo」風暴。行政院本部某處莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，以及刁難商調等，導致同仁出現身心狀況。示意圖。圖／聯合報資料照片
勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，接連檢舉霸凌情事，令霸凌案頻傳，行政院院本部某處似也捲入這場「霸凌MeToo」風暴。行政院本部某處莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，以及刁難商調等，導致同仁出現身心狀況。示意圖。圖／聯合報資料照片

勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火，接連檢舉霸凌情事，令霸凌案頻傳，行政院院本部某處似也捲入這場「霸凌MeToo」風暴。行政院本部某處莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，以及刁難商調等，導致同仁出現身心狀況。

有關匿名指稱行政院莊姓處長一事，政院人士表示，行政院長卓榮泰已多次對外強調，政府對霸凌事件零容忍，目前政院沒有收到相關的申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

根據媒體接獲的檢舉信，行政院院本部某處莊姓處長被匿名檢舉多項事由，包括會私訂差勤規範，違背人事法令，強制命令晚上六時後才能下班且不得報加班，且有侮辱和謾罵同仁行為，並要求同仁時刻待命，通訊軟體訊息須速讀速回，否則將以考績威脅，致同仁身心受創。若有同仁欲申請商調，亦會遭到刁難，該處長本身情緒管理不佳。

國民黨立委王鴻薇說，現在包含媒體、民代辦公室，霸凌檢舉信如雪片般飛來，有些檢舉現任主管，有些檢舉前任主管。行政院恐怕要有一套調查霸凌案的SOP，比如說勞動部現在有「洪申翰專線」，但其他單位不一定有這樣的專線，不論是什麼個案，都應該要有一套機制。

王鴻薇表示，行政院如果下定決心查霸凌案，爆料者不應該還是找媒體披露或跟民代投訴，這就代表內部管道不暢通，不然為何不在內部陳情，讓內部調查？最好方法是行政院跟行政院所屬單位趕快建立一套SOP，如果還有這麼多陳情案或爆料在外頭，代表根本沒有做好。

政院人士表示，霸凌通報平台將在近期上線，接受具名通報，權責機關需限期回報，行政院人事行政總處會追蹤列管，並全程保護案件通報人。希望不論公私工作場域，都能共同營造一個合理、友善的職場環境，才能有效全面遏止霸凌事件再度發生。

加班 行政院 霸凌

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