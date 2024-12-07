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陳佩琪現身反霸凌遊行打氣 民眾黨下周提案立專法

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
「反霸凌 護勞權」大遊行下午從勞動部出發，由民眾黨立委帶頭領隊，目標遊行至凱達格蘭大道表達訴求。記者葉信菉／攝影
「反霸凌 護勞權」大遊行下午從勞動部出發，由民眾黨立委帶頭領隊，目標遊行至凱達格蘭大道表達訴求。記者葉信菉／攝影

民眾黨今天下午舉行反霸凌護勞權大遊行，提出盡速催生反霸凌專法，力挺警消組工會主張，吸引3000人走上街頭。遊行隊伍從勞動部出發，走向凱達格蘭大道，途中民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪突現身，替遊行民眾加油打氣，吸引民眾包圍喊加油。

民眾黨今天舉辦「反霸凌、護勞權」遊行，邀請民眾走上街頭抗議。民眾黨要求「反霸凌」訂定專法，民眾黨認為，不僅勞動職場面對霸凌案件，公務體系的公職人員應納入保障範疇；護勞權部分，民眾黨主張警消人員工作性質屬於高風險，應讓警消合法組織工會捍衛權益。

民眾黨立委張啟楷指出，今天是勞動部霸凌事件發生一個月，行政院長卓榮泰、賴清德總統都保證，一周內要把所有霸凌查清楚，到現在都沒有查清楚，民眾黨不想等了，下周就要提出職場反霸凌專法。

民眾黨立委黃國昌說，8年前有一個人選總統時，當告訴勞工「勞工是他心中最軟的一塊」，結果砍掉7天假。要勞工做功德的時任行政院長賴清德，現在當上總統，帶給勞工不是保障，不是權益，竟然有公務人員遭霸凌結束生命。

勞動部 民眾黨 霸凌

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