民眾黨辦反霸凌護勞權遊行 籲開放公務員組工會

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨今天舉行遊行，高喊制定反霸凌專法、公務員、警消籌組工會、保護吹哨者等訴求，並朝總統府前進、表達心聲。

民眾黨今天舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，多名黨公職與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，今天下午1時30分先在勞動部前集結並進行短講，訴求制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護吹哨者。

全國公務人員協會理事長高誓男表示，勞動部11月有一名優秀的公務人員在不當管理下走向輕生，後續各機關公部門也接二連三發生很多霸凌事件，顯示現在公務機關不當管理、霸凌問題嚴重，且根據立法院預算中心研究報告，去年就有11名公務員輕生、1300多人辭職，較2022年各增加120%跟122%。

高誓男說，公務員跟主管部門間不平等關係、不合時宜法律制度及不當管理制度以至於那麼多人離開，呼籲政府應嚴辦霸凌事件、完善職安法令、同意公務員籌組工會、改善工時與加班制度、改進考績制度、修正退休制度等來避免這類情況發生。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨下週就會提出反霸凌專法草案，會要求審議申訴霸凌事件應該要有1/2外部委員處理，也希望修公務員保護法、升遷法等，保護勞工權益。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，8年前有人選總統時說勞工是她心中最軟的一塊，且承諾工資要增加、工時要減少，但勞工迎來的是修惡的勞基法、砍掉七天假。

黃國昌說，民進黨帶來的不是保障、不是權益，卻在本該照顧勞工的勞動部內發生職場霸凌，勞動部只是這場活動的起點，要讓政府聽到所有勞工跟公務人員怒吼，籲大家一起走到總統府終點，將心聲交給總統。

今天下午遊行隊伍約在下午2時30分從松江路出發，預計途經新生南路、忠孝東路、林森南路，並在下午4時於總統府前集結，與會者會在陳情書簽名後投遞至「功德箱」，將勞工與公務員的心聲轉交給總統府。