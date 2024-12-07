快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

民眾黨辦反霸凌護勞權遊行 籲開放公務員組工會

中央社／ 台北7日電

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨今天舉行遊行，高喊制定反霸凌專法、公務員、警消籌組工會、保護吹哨者等訴求，並朝總統府前進、表達心聲。

民眾黨今天舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，多名黨公職與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，今天下午1時30分先在勞動部前集結並進行短講，訴求制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護吹哨者。

全國公務人員協會理事長高誓男表示，勞動部11月有一名優秀的公務人員在不當管理下走向輕生，後續各機關公部門也接二連三發生很多霸凌事件，顯示現在公務機關不當管理、霸凌問題嚴重，且根據立法院預算中心研究報告，去年就有11名公務員輕生、1300多人辭職，較2022年各增加120%跟122%。

高誓男說，公務員跟主管部門間不平等關係、不合時宜法律制度及不當管理制度以至於那麼多人離開，呼籲政府應嚴辦霸凌事件、完善職安法令、同意公務員籌組工會、改善工時與加班制度、改進考績制度、修正退休制度等來避免這類情況發生。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨下週就會提出反霸凌專法草案，會要求審議申訴霸凌事件應該要有1/2外部委員處理，也希望修公務員保護法、升遷法等，保護勞工權益。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，8年前有人選總統時說勞工是她心中最軟的一塊，且承諾工資要增加、工時要減少，但勞工迎來的是修惡的勞基法、砍掉七天假。

黃國昌說，民進黨帶來的不是保障、不是權益，卻在本該照顧勞工的勞動部內發生職場霸凌，勞動部只是這場活動的起點，要讓政府聽到所有勞工跟公務人員怒吼，籲大家一起走到總統府終點，將心聲交給總統。

今天下午遊行隊伍約在下午2時30分從松江路出發，預計途經新生南路、忠孝東路、林森南路，並在下午4時於總統府前集結，與會者會在陳情書簽名後投遞至「功德箱」，將勞工與公務員的心聲轉交給總統府。

公務員 勞動部 職場霸凌

延伸閱讀

陳學聖諷民進黨只會喊抓中共同路人 總統府卻被滲透

民眾黨反霸凌遊行今登場 遞陳情書給總統護勞權

雇主新建托兒設施補助增至500萬 明年1月1日至2月28日受理申請

台中3年校園性平與霸凌通報逾7000件 議員批失職

相關新聞

陳佩琪現身反霸凌遊行打氣 民眾黨下周提案立專法

民眾黨今天下午舉行反霸凌護勞權大遊行，提出盡速催生反霸凌專法，力挺警消組工會主張，吸引3000人走上街頭。遊行隊伍從勞動...

民眾黨反霸凌遊行今登場 遞陳情書給總統護勞權

民眾黨今天下午舉行反霸凌護勞權大遊行，號召民眾一起從勞動部出發，走向凱達格蘭大道，向賴政府傳遞「陳情書」表達心聲，希望政...

昔代理教師霸凌案未妥善督導 新竹市教育處長林立生遭彈劾

新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師遭校長趙季薇霸凌輕生案，因未妥善督導所屬，被監察院彈劾...

民眾黨反霸凌遊行明登場 提3訴求「最速件」寄賴總統

民眾黨明將辦「反霸凌護勞權遊行」，號召民眾身穿黑上衣走上街頭，一同為自身勞權挺身而出。民眾黨將提出三大訴求，包括拒絕霸凌...

民眾黨明反霸凌提3訴求 號召民眾穿黑衣上街

民眾黨明天將舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，黨公職將和與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，表達制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護...

南市衛生局爆霸凌 女科長被控飆罵拍桌、不當加班

台南市衛生局傳出職場霸凌，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，市議員林美燕服務處接獲陳情後，要求衛生局一周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。