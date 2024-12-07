民眾黨反霸凌遊行今登場 遞陳情書給總統護勞權
民眾黨今天下午舉行反霸凌護勞權大遊行，號召民眾一起從勞動部出發，走向凱達格蘭大道，向賴政府傳遞「陳情書」表達心聲，希望政府不要總是今天公祭、明天忘記，盡速催生反霸凌專法，力挺警消組工會。
勞動部勞發署北分署日前發生霸凌事件，引爆全國多起公務員被霸凌事件被揭露，民眾黨今天舉行反霸凌護勞權大遊行，遊行活動從下午1時開始集結，開放民眾上台發聲，下午1時30分邀請民團代表上台表達訴求後，從勞動部出發前往總統府。
民眾黨秘書長周榆修表示，從勞發署一條生命的逝去，赫然發現公務體系出現一連串霸凌事件，對民眾黨而言，這不只是一場遊行，後續更要催生反霸凌立專法，並挺警消組工會，我們不樣總是在「忘記」與「公祭」中惡性循環。
活動現場會有陳情書提供連署，遊行終點凱道前設置「功德箱」，希望大家把訴求投進「功德箱」內，一併轉達給賴政府，並要求賴清德總統在12月10日國際人權日，正式回應社會的訴求。
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