快訊

兩天一夜「台鐵主管共識營」砸百萬變豪華旅遊？ 董事長這樣說

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

日職／傳田中將大因涉入「霸凌案」沒人要 日媒：可能退休

聽新聞
0:00 / 0:00

昔代理教師霸凌案未妥善督導 新竹市教育處長林立生遭彈劾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師案未妥善督導遭彈劾，林立生對此僅低調表示尊重。記者黃羿馨／攝影
新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師案未妥善督導遭彈劾，林立生對此僅低調表示尊重。記者黃羿馨／攝影

新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師遭校長趙季薇霸凌輕生案，因未妥善督導所屬，被監察院彈劾。林立生低調表示尊重；新竹市政府也回應，全案監察院已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。

監察院指出，被彈劾人趙季薇擔任嘉北國小校長期間，言行未當導致教師自戕憾事等重大爭議事件，而被彈劾人林立生身為嘉義市政府教育處處長，未妥適督導所屬，導致所屬人員率爾提供應限制公開的自戕案調查過程文件給趙季薇參閱及修改，致生重大程序瑕疵，且未督導所屬依法懲處趙季薇之不當行為，並對家屬咆哮行為屬實，案經媒體披露，均有失當。

監察院表示，趙季薇、林立生顯已違反公務員服務法等多項規定，事證明確，並有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由及懲戒之必要，全案已於12月3日彈劾案審查會審查通過，由監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

林立生對此僅低調表示尊重；新竹市政府則回應，尊重監察院的彈劾程序，全案監察院已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。

依公務員懲戒法規定，若認定為有違法行為、失職狀況，公懲會處分有9個層級，其中最重為免職，而後依序為撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過與申誡等。但若認為無懲戒必要或沒有違法行為，則會判決不付懲戒。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

公務員 彈劾案 新竹 監察院 霸凌

延伸閱讀

處理代理教師輕生案違失遭彈劾 竹市教育處長：尊重

新竹市政府人事大地震 網紅Z9吳達偉接勞工青年處長

傳尹錫悅將前往國會致歉下台？議員築人牆阻擋 青瓦台回應了

韓民眾「簡訊攻勢」施壓執政黨挺彈劾 議員曝收4千封「像計程車跳表」

相關新聞

昔代理教師霸凌案未妥善督導 新竹市教育處長林立生遭彈劾

新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師遭校長趙季薇霸凌輕生案，因未妥善督導所屬，被監察院彈劾...

民眾黨反霸凌遊行明登場 提3訴求「最速件」寄賴總統

民眾黨明將辦「反霸凌護勞權遊行」，號召民眾身穿黑上衣走上街頭，一同為自身勞權挺身而出。民眾黨將提出三大訴求，包括拒絕霸凌...

民眾黨明反霸凌提3訴求 號召民眾穿黑衣上街

民眾黨明天將舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，黨公職將和與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，表達制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護...

南市衛生局爆霸凌 女科長被控飆罵拍桌、不當加班

台南市衛生局傳出職場霸凌，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，市議員林美燕服務處接獲陳情後，要求衛生局一周...

民眾黨反霸凌7日「勞動部集合上凱道」 警公布交管圖

勞動部公務員之死，除調查報告用詞讓全民不滿，也引爆了遍地的公部門職場霸凌事件。台灣民眾黨號召民眾本周六（7日）到勞動部大...

衛福部疑似霸凌6案 部長邱泰源：下周開記者會說明懲處

衛福部霸凌案上周五公布初步調查結果，一共有6人被調查，但懲處及調查尚未完整出爐，預計在下周公布。衛福部長邱泰源指出，下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。