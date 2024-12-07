昔代理教師霸凌案未妥善督導 新竹市教育處長林立生遭彈劾

新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師遭校長趙季薇霸凌輕生案，因未妥善督導所屬，被監察院彈劾。林立生低調表示尊重；新竹市政府也回應，全案監察院已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。

監察院指出，被彈劾人趙季薇擔任嘉北國小校長期間，言行未當導致教師自戕憾事等重大爭議事件，而被彈劾人林立生身為嘉義市政府教育處處長，未妥適督導所屬，導致所屬人員率爾提供應限制公開的自戕案調查過程文件給趙季薇參閱及修改，致生重大程序瑕疵，且未督導所屬依法懲處趙季薇之不當行為，並對家屬咆哮行為屬實，案經媒體披露，均有失當。

監察院表示，趙季薇、林立生顯已違反公務員服務法等多項規定，事證明確，並有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由及懲戒之必要，全案已於12月3日彈劾案審查會審查通過，由監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

林立生對此僅低調表示尊重；新竹市政府則回應，尊重監察院的彈劾程序，全案監察院已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。

依公務員懲戒法規定，若認定為有違法行為、失職狀況，公懲會處分有9個層級，其中最重為免職，而後依序為撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過與申誡等。但若認為無懲戒必要或沒有違法行為，則會判決不付懲戒。

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