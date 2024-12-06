民眾黨反霸凌遊行明登場 提3訴求「最速件」寄賴總統
民眾黨明將辦「反霸凌護勞權遊行」，號召民眾身穿黑上衣走上街頭，一同為自身勞權挺身而出。民眾黨將提出三大訴求，包括拒絕霸凌者、要接住受害者、保護吹哨者，並備陳情書給民眾連署，投進「功德箱」，最速件寄給賴清德總統，並要求在12月10日國際人權日回應訴求。
民眾黨今辦大遊行行前記者會，找來全國公務人員協會理事長高誓男、全國公務人員協會秘書長沈賢銘等出席。民眾黨秘書長周榆修表示，勞發署一條生命的逝去，發現公務體系一連串霸凌事件，對民眾黨而言，這不只是一場遊行，後續更要催生反霸凌立專法，並挺警消組工會，不該總是在「忘記」與「公祭」中惡性循環。
全國公務人員協會理事長高誓男說，全國陸續發生多起公務員霸凌事件，目前還是現在進行式，公務員輕生跟辭職人數在2023年創下近六年新高，因此要發起新政府運動，要政府全面檢討，希望嚴辦霸凌事件、完善職工法令，並要求政府同意籌組工會，改善加班工時制度，檢討考績跟退休福利等等。
民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，除了全國公務人員協會外，還有中華民國全國總工會、台灣警察工作權益協會、全國外送產業工會、中華陽光推展關懷協會及桃園市總工會等團體也將到場，盼民眾帶著訴求上路，要傳遞給賴清德知道，「這些陳情書會以最速件寄給總統府」，至於明天遊行沒有預設出席人數，盼愈多愈好，若跨黨派人士也願意前來，民眾黨也會張開雙手歡迎。
民眾黨表示，大遊行將在明下午1時30分於勞動部門口前集結，待黨公職喊話後，將途經新生南路、忠孝東路、林森南路，預計下午4時在總統府集結，與會者在陳情書簽名後投遞至黑色「功德箱」，將勞工與公務員的心聲轉交給總統府，要求賴清德在國際人權日，正式回應訴求。
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