民眾黨明反霸凌提3訴求 號召民眾穿黑衣上街

民眾黨明天將舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，黨公職將和與會團體身穿黑衣、繫上白絲帶，表達制定反霸凌專法、警消籌組工會、保護吹哨者等訴求，並將陳情書投遞至「功德箱」，向總統府表達勞工心聲。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨秘書長周榆修今天偕全國公務人員協會理事長高誓男、全國公務人員協會秘書長沈賢銘、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱、青年代表何青瑜舉行記者會，預告7日遊行規畫。

根據活動規畫，遊行將在下午1時30分於勞動部前集結，黨公職喊話後，將與民眾從松江路出發，途經新生南路、忠孝東路、林森南路，預計下午4時在總統府前集結，與會者在陳情書簽名後投遞至「功德箱」，將勞工與公務員的心聲轉交給總統府。

周榆修表示，明天遊行將提出3大訴求，一是制定反霸凌專法，二是力挺警消籌組工會，三是要保護吹哨者，並呼籲所有民眾站出力挺公、私部門員工。

高誓男指出，勞發署北分署上月失去1位優秀公務員，隨後陸續傳出許多公部門有霸凌事件，政府應確實檢討導致公務機關出現霸凌的法令制度，並嚴辦霸凌事件、完善職工法令、同意公務員籌組工會，全國公務人員協會明天也將參與遊行。

吳怡萱強調，明天遊行不預設人數，若有民眾希望能講出心聲，一定要到現場表達想法。另外，若有跨黨派的政治人物願意前來，民眾黨也會張開雙手，並盼一起為改革道路努力。