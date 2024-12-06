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南市衛生局爆霸凌 女科長被控飆罵拍桌、不當加班

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林美燕接獲衛生局職員投訴遭到女科長霸凌，出示衛生局傳給他的說明。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林美燕接獲衛生局職員投訴遭到女科長霸凌，出示衛生局傳給他的說明。記者吳淑玲／翻攝

台南市衛生局傳出職場霸凌，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，市議員林美燕服務處接獲陳情後，要求衛生局一周內完成調查，南市衛生局表示，對於匿名指控某主管涉及霸凌的事件高度重視，已迅速啟動調查機制，承諾秉持「毋枉毋縱」的原則，還原事件真相。

市議員林美燕表示，上周接到衛生局一名職員電話投訴，工作遭到科長言語霸凌及情緒勒索，經常大聲講話，言詞不當還會拍桌子，且長期不當加班，經常在下班前就臨時要加班，覺得工作壓力很大。

林美燕說，對方邊說邊哭表示，不敢透露姓名害怕被貼標籤，基於保護當事人，沒有要求她提供，但承諾會讓衛生局進行該科全面的調查，市長黃偉哲也打電話表達重視，承諾若調查後有霸凌事實，會立刻調整人事。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，對於匿名指控某主管涉及霸凌的事件高度重視，已迅速啟動調查機制，並承諾秉持「毋枉毋縱」的原則，還原事件真相。局方已成立調查委員會，由副局長擔任召集人，並邀請超過半數外聘專家學者參與，確保調查過程的公正性與透明度。

為保護當事人隱私及減少外界干擾，調查採取無記名問卷及訪談的方式。初步將針對全科同仁進行無記名問卷調查，若有意願接受訪談者，則由人事室進行個別聯繫安排，過程完全保密。調查小組成員及相關工作人員均須依法保密，確保受訪者不因參與調查而遭受差別待遇或不利處分。

衛生局重申，霸凌行為無論出現在任何職場，均應受到譴責與糾正。但同時呼籲外界在調查完成前避免對未經查證的當事人造成過度批評或不必要的傷害。本局將持續以負責任的態度處理此事件，期盼社會大眾給予耐心，等待最終調查結果，還原真相並維護公務體系的職場和諧。

台南市衛生局副局長林碧芬表示針對匿名指控某主管涉及霸凌的已迅速啟動調查機制。記者吳淑玲／翻攝
台南市衛生局副局長林碧芬表示針對匿名指控某主管涉及霸凌的已迅速啟動調查機制。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林美燕接獲衛生局職員投訴遭到女科長霸凌，壓力很大，邊說邊哭。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林美燕接獲衛生局職員投訴遭到女科長霸凌，壓力很大，邊說邊哭。記者吳淑玲／翻攝

職場霸凌 衛生局

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