南市衛生局爆霸凌 女科長被控飆罵拍桌、不當加班

台南市衛生局傳出職場霸凌，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，市議員林美燕服務處接獲陳情後，要求衛生局一周內完成調查，南市衛生局表示，對於匿名指控某主管涉及霸凌的事件高度重視，已迅速啟動調查機制，承諾秉持「毋枉毋縱」的原則，還原事件真相。

市議員林美燕表示，上周接到衛生局一名職員電話投訴，工作遭到科長言語霸凌及情緒勒索，經常大聲講話，言詞不當還會拍桌子，且長期不當加班，經常在下班前就臨時要加班，覺得工作壓力很大。

林美燕說，對方邊說邊哭表示，不敢透露姓名害怕被貼標籤，基於保護當事人，沒有要求她提供，但承諾會讓衛生局進行該科全面的調查，市長黃偉哲也打電話表達重視，承諾若調查後有霸凌事實，會立刻調整人事。

台南市衛生局副局長林碧芬表示，對於匿名指控某主管涉及霸凌的事件高度重視，已迅速啟動調查機制，並承諾秉持「毋枉毋縱」的原則，還原事件真相。局方已成立調查委員會，由副局長擔任召集人，並邀請超過半數外聘專家學者參與，確保調查過程的公正性與透明度。

為保護當事人隱私及減少外界干擾，調查採取無記名問卷及訪談的方式。初步將針對全科同仁進行無記名問卷調查，若有意願接受訪談者，則由人事室進行個別聯繫安排，過程完全保密。調查小組成員及相關工作人員均須依法保密，確保受訪者不因參與調查而遭受差別待遇或不利處分。