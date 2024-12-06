民眾黨反霸凌7日「勞動部集合上凱道」 警公布交管圖

勞動部公務員之死，除調查報告用詞讓全民不滿，也引爆了遍地的公部門職場霸凌事件。台灣民眾黨號召民眾本周六（7日）到勞動部大門前集合，一起走上街頭拒絕官僚殺人，遊行至凱達格蘭大道，向賴清德總統提出「反霸凌、要立法」、「挺警消、要工會」、「吹哨者、要保護」等訴求。

對此，北市中山警方指出，12月7日中午12時起執行「反霸凌護勞權」集會遊行勤務，當日中午12時至下午4時彈性管制松江路及民生東路南北向集會遊行鄰近路段，松江路（民生東路至松江路173巷）東側停車位實施停車位禁停管制，管制時間結束後開放使用。

警方說，松江路（民生東路至長春路）南北向公車改道行駛，若駕駛人在管制時段內行經上揭管制路段，請配合現場警力指引，相關路況將隨時提供警察廣播電台、交通管制工程處CMS系統宣導，請駕駛人多加留意及提前改道。

另，本次遊行路線沿松江路往南行進，途中行經長春路、南京東路、長安東路及市民大道等多條重要幹道，為確保周邊治安及交通秩序，警方將會加強取締周邊違規停車，避免造成周邊車流壅塞。