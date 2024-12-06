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台南衛生局某科長遭控霸凌 市府籲耐心靜待調查

中央社／ 台南6日電

有匿名者在Dcard發文指控台南市政府衛生局某科長霸凌；衛生局今天表示，已啟動調查機制查明真相，期盼社會各界耐心靜待調查結果。

南市府衛生局今天新聞稿指出，已組成調查委員會啟動調查機制，由副局長擔任召集人，其中外聘專家學者擔任委員逾1/2。因當事人不願曝光，將採問卷訪談方式調查。

衛生局表示，將對全科進行無記名問卷，後續如願接受訪談再進行；問卷表達願接受訪談者由人事室再次徵詢意願後，個別通知訪談，未經第三者轉交。調查小組成員及相關工作人員依法應嚴守秘密，接受訪談者不因接受訪談而遭到不合理差別待遇及不利益處分。

衛生局強調，無論在任何職場，霸凌行為應受到譴責與處置，但也要避免對未經查證當事人造成不必要傷害。衛生局將以最嚴謹態度妥善處理此事件。

匿名者12月4晚上在Dcard發文指控「全糖市」（指台南）衛生局某科長惡名昭彰，有嚴重情緒控管問題，勞動部霸凌事件曝光後，大家都等著這名科長浮出水面。

匿名者表示，這名科長與前疾管署整備組長差不多，土皇帝一個，摔東西、甩電話、咆哮，幾乎天天上演，科務會議羞辱同仁，也是家常便飯，自己開刀住院，還要股長向人索取金錢買補品供奉。

匿名者說，人事寄Mail調查霸凌，結果願接受訪談科員卻接到公文要出席調查會議，公文未用密件或信封包著「搞到整科都知道」；「全糖市」辦案過程有夠可笑又離奇，調查霸凌反而助長霸凌事件延伸，這樣的訪談誰敢說真話。

台南 職場霸凌 衛生局

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