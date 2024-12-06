衛福部疑似霸凌6案 部長邱泰源：下周開記者會說明懲處

衛福部霸凌案上周五公布初步調查結果，一共有6人被調查，但懲處及調查尚未完整出爐，預計在下周公布。衛福部長邱泰源指出，下周一定會開記者會公布調查結果，秉持毋枉毋縱，公正處理。

上周五由衛福部次長呂建德召開記者會說明，6案疑似霸凌調查進度，調查小組由呂建德主責，並且有4名社會心理、教育、法律、行政法律的外部專家，以及3名內部委員組長；懲處將在下周出爐。

邱泰源指出，根據初步調查結果，有幾位尚未確定霸凌的同仁已經請他們休假，目前還在做更深入的調查，下禮拜會一定會公布調查結果，但是日期尚未確認，會秉持毋枉毋縱的態度，請7位委員秉公處理。

6案分別為，第一案劉姓主任秘書兼任社保司長，2年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴，但問卷與訪談內容分歧，調離社保司司長主管職務。第二案為健保署陳姓副署長尚無沒有足夠證據，但有疑似非本人批閱公文狀況，會再深入調查。第三案為社工司蘇姓司長，同樣尚無具體霸凌事證，但涉情緒管理問題再行檢討。

第四案為保護服務司的林姓簡任視察，涉及霸凌情節重大，且對不只針對一人有涉及人身攻擊、言語霸凌，調離現職，等待調查結果再懲處。第五案為社工司王姓簡任官（非主管職）也涉及霸凌立案調查中。第六案為國會組張姓組長遭投訴，但行為並不具體，同樣須進一步調查。