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衛福部疑似霸凌6案 部長邱泰源：下周開記者會說明懲處

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源出席部立醫院永續倡議書記者會前受訪談近日霸凌案調查進度。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源出席部立醫院永續倡議書記者會前受訪談近日霸凌案調查進度。記者李青縈／攝影

衛福部霸凌案上周五公布初步調查結果，一共有6人被調查，但懲處及調查尚未完整出爐，預計在下周公布。衛福部長邱泰源指出，下周一定會開記者會公布調查結果，秉持毋枉毋縱，公正處理。

上周五由衛福部次長呂建德召開記者會說明，6案疑似霸凌調查進度，調查小組由呂建德主責，並且有4名社會心理、教育、法律、行政法律的外部專家，以及3名內部委員組長；懲處將在下周出爐。

邱泰源指出，根據初步調查結果，有幾位尚未確定霸凌的同仁已經請他們休假，目前還在做更深入的調查，下禮拜會一定會公布調查結果，但是日期尚未確認，會秉持毋枉毋縱的態度，請7位委員秉公處理。

6案分別為，第一案劉姓主任秘書兼任社保司長，2年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴，但問卷與訪談內容分歧，調離社保司司長主管職務。第二案為健保署陳姓副署長尚無沒有足夠證據，但有疑似非本人批閱公文狀況，會再深入調查。第三案為社工司蘇姓司長，同樣尚無具體霸凌事證，但涉情緒管理問題再行檢討。

第四案為保護服務司的林姓簡任視察，涉及霸凌情節重大，且對不只針對一人有涉及人身攻擊、言語霸凌，調離現職，等待調查結果再懲處。第五案為社工司王姓簡任官（非主管職）也涉及霸凌立案調查中。第六案為國會組張姓組長遭投訴，但行為並不具體，同樣須進一步調查。

職場霸凌 衛福部 邱泰源

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