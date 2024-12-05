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又有土皇帝？台南衛生局某科長被控霸凌 市府啟動調查

中央社／ 台南5日電

一名匿名者在Dcard發文指控台南市政府衛生局某科長霸凌，宣稱這名科長是土皇帝，與前疾病管制署整備組長差不多；衛生局獲報後已啟動調查，期待還原真相，毋枉毋縱。

衛生局今晚表示，已組成調查委員會啟動調查，另聘專家擔任委員，先對全科進行無記名問卷，後續如願接受訪談再進行，透過公正調查過程給投訴者一個公道，也避免被投訴者蒙冤。

一匿名者昨晚在Dcard發文指出，「全糖市」（指台南）衛生局某科長惡名昭彰，有嚴重情緒控管問題，勞動部霸凌事件曝光後，大家都等著這名科長浮出水面。

匿名者表示，這名科長與前疾管署整備組長差不多，土皇帝一個，摔東西、甩電話、咆哮，幾乎天天上演，科務會議羞辱同仁，也是家常便飯，自己開刀住院，還要股長向人索取金錢買補品供奉。

匿名者說，人事寄Mail調查霸凌，結果願接受訪談科員卻接到公文要出席調查會議，公文未用密件或信封包著，搞到整科都知道；「全糖市」辦案過程有夠可笑又離奇，調查霸凌反而助長霸凌事件延伸，這樣的訪談，誰敢說真話。

台南 衛生局 霸凌

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