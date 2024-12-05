公務員之死未提報因公撫卹？ 勞動部：重啟調查後再辦理

勞動部公務員之死爭議未歇，重啟的調查報告預計下周公布。由於日前勞動部決定對吳姓公務員追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡的撫卹補償，但銓敘部長施能傑今在立法院表示尚未接到勞動部送案。對此，勞動部回應，待本案重啟調查後，將協助辦理因公撫卹相關事宜。

立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。民眾黨立委黃國昌質詢時詢問，勞發署北分署吳姓公務員之死能否認定因公死亡辦理公務員撫卹補償？施能傑答詢表示，因公撫卹是由相關機關提報送到銓敘部，由專案小組認定，依法規定，過去自殺案件，一般會當成病故死亡。

由於前勞動部長何佩珊在日前的調查報告記者會表示將對吳姓公務員追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡的撫卹補償。黃國昌今進一步追問，目前勞動部案件是否已送到考試院？施能傑表示，至少銓敘部沒接到，任何希望變成因公撫卹，就由相關機關提報，他們會組成專案小組依法審查。

勞動部回應，待吳姓公務員案重啟調查後，將協助辦理因公撫卹相關事宜。