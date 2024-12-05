民眾黨團：5成8民眾不滿意霸凌案處理 近半不滿洪申翰

勞動部公務員之死事件延燒，民進黨前立委洪申翰接任勞動部長，民眾黨立法院黨團今天公布民調，顯示有58.1%民眾不滿意政府處理方式，也有49.4%民眾不滿意勞動部人事安排。民眾黨團呼籲，賴政府應該正視整起案件，審慎處理霸凌案調查報告，還給人民安心的職場環境。

民眾黨立法院黨團上午舉行「長官好大我好怕！放任高層霸凌，人民超袂爽！」記者會，分別就民進黨六大勞動改革、勞動部霸凌事件處理方式、洪申翰接任部長人事安排、公務人員納入職安法保障、開放警消及公務人員籌組工會發布最新民調。

民眾黨團指出，勞動部北分署發生職場霸凌，調查報告將其美化成「利益良善」，甚至被立委發現有官官相護、施壓基層民代的情況，民調顯示有58.1%民眾不滿意、25.5%民眾滿意政府處理方式，其中在政黨支持度方面，也有30.1%民進黨支持者不滿意。

民眾黨團再指，行政院指派洪申翰接任勞動部長，過去沒有勞動相關背景，民調顯示有49.4%民眾不滿意、28.5%民眾滿意此人事安排。

民眾黨立委林國成表示，洪申翰的專業背景是環保，最近有不少勞團反應，就沒有勞工背景的人選，擔任勞動部長毫無信心，民進黨過去靠勞工起家，選舉後卻對勞工不理不睬，選前山盟海誓、選後說歹勢根本是「政治陳世美」的表現，民意反彈皆有民調為本，呼籲賴政府不要逃避。

另外，針對職場霸凌事件層出不窮，是否支持公務人員納入職安法保障，民調顯示有87.5%民眾支持、3.9％民眾不支持；而就開放警消及公務人員籌組工會，民調則顯示有70.7%民眾支持、17.4％民眾不支持。

民眾黨團總召黃國昌表示，今年五一勞動節，勞工齊聚立法院，洪申翰當時還是立委，代表執政黨上台接受訴求，結果當場就被台下噓爆，而從他昨天首次到立法院備詢，就能得知完全不熟悉勞動部業務，賴清德總統指派這樣的人接任勞動部長，到底是置台灣勞工於何地。

黃國昌也說，公務人員安全衛生辦法10年未修正，民進黨過去8年毫無作為，點名考試院正副院長、考試委員、銓敘部長及保訓會主委怠忽職守。

本次民調委託精確市場研究有限公司執行，時間為11月29日至12月1日，訪問對象為全台22縣市20歲以上民眾，有效樣本為1075份（市話為755份，手機320份），抽樣誤差在95%信心水準下，在正負2.99%之間。