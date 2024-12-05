公務員之死勞動部稱爭取因公撫恤 銓敘部：還未收到

勞動部公務員之死爭議延燒，勞動部日前表示，除將涉霸凌的分署長謝宜容調職並送懲處外，決定對吳姓公務員追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡的撫卹補償。銓敘部長施能傑今天在立法院表示，目前尚未接到勞動部送案。

立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。

民眾黨立委黃國昌質詢時指出，勞發署員工遭受霸凌不幸輕生，能否認定因公死亡辦理公務員撫卹補償？施能傑答詢表示，因公撫卹是由相關機關提報送到銓敘部，由專案小組認定，依法規定，過去自殺案件，一般會當成病故死亡。

黃國昌追問，目前勞動部案件是否已送到考試院？施能傑表示，至少銓敘部沒接到，任何希望變成因公撫卹，就由相關機關報部，他們會組成專案小組依法審查。

黃國昌表示，根據退撫法，因公死亡、病故或意外死亡，撫卹金差異很大。如果有公務員不是因其他因素選擇結束自己的生命，而是在職場中遭受長官霸凌，無法承受巨大的身心壓力，選擇結束生命。他希望未來不要有相同案子，但希望銓敘部審定撫卹事由時，必須要跟單純自殺做區別對待。

施能傑說，法律有不同條款，委員會在討論時，會根據機關送來的解釋與相關事證，由專案小組處理。