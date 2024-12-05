影／民眾黨團民調 過半民眾不滿勞動部職場霸凌處置

針對勞動部高層主管霸凌下屬事件引起民怨，衛福部、經濟部、國發會、外交部與駐外官員等政府部門，更是被接連投訴長官長期霸凌下屬的狀況，民眾黨立法院黨團立委黃國昌、林國成等上午舉行「長官好大我好怕！放任高層霸凌，人民超袂爽！」記者會，表示政府部門官官相護的體制、荒腔走板的危機處理，及絲毫不被信任的內部調查，讓基層公務員與廣大勞工階層不斷隱忍，已經不爽到最高點。

民眾黨團公布所做最新民調，立委林國成指出，行政院指派沒有相關專業背景的民進黨立委洪申翰接任勞動部長，不滿意者為49.4%，表達滿意者為28.5%，其中從30歲以上到70歲以下的民眾，超過半數都不滿意此次的人事安排；還有近6成民眾不滿政府處置方式。

民眾黨立院黨團針對「是否滿意賴政府在本次勞動部霸凌事件的後續處理方式」、「洪申翰接任勞動部長的人事安排」、「公務員是否應納入『職安法』保障」等議題委託進行民意調查。盼民進黨政府真正傾聽人民火大的心聲，務實改善勞動環境，還給能讓人民安心的職場環境。