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農業部也傳職場霸凌 分署長被控要下屬罰站2小時

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委辦公室今天收到農業部三位公務員的陳情，其中一位指林業及自然保育署航測及遙測分署長咆嘯部屬、摔公文、要下屬罰站2小時。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委辦公室今天收到農業部三位公務員的陳情，其中一位指林業及自然保育署航測及遙測分署長咆嘯部屬、摔公文、要下屬罰站2小時。圖／聯合報系資料照片

公部門霸凌案件爆不完，國民黨立委楊瓊瓔辦公室今天收到農業部三位公務員的陳情，講述各種遭霸凌的經過，其中一件指林業及自然保育署航測及遙測分署長咆哮部屬、摔公文，要下屬罰站2小時聽訓。這位陳情人表示，他只要求未來分署長不要再有類似狀況。

「賴清德總統曾說要嚴查公部門霸凌情形，呼籲農業部長陳駿季查辦。」陳情人指控，遙測分署長從工作站、管理處到總局任職過程，咆哮部屬、摔公文、要下屬罰站2小時聽訓，根本就是家常變飯，「只要隨便問跟他共事過的，每個人都知道。」但署長竟然在今年讓此人當單位首長，他懇求這位分署長不要再這樣對待部屬。

一位陳情人表示，一位任職在嘉義的首長，自己沒有下半，不准同仁下班，她要求同仁配合她的上班時間，平日晚上8、9時下班都算早，遇到上級單位考核，一定要做到隔天凌晨2、3時，有人受不了調職，但她不批，說要等到有人來才可以調，結果她的長官還處處保護她。

還有一位陳情人指控，農村發展及水土保持署一位楊姓女處長，因不滿意王姓課長的工作態度及能力，故意把王課長調到與專業無關的課，導致這名課長重度憂鬱，最後在住家跌倒致死。

情人 農業部 霸凌

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