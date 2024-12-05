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海科館霸凌案 藍揭調查黑暗

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨新北市議員陳偉杰、桃園市議員凌濤（圖）、副發言人康晉瑜昨天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市議員陳偉杰、桃園市議員凌濤（圖）、副發言人康晉瑜昨天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相。記者潘俊宏／攝影

教育部前天公布海洋科技博物館長陳素芬職場霸凌案成立，記一大過並調非主管職；國民黨昨舉行記者會再批教育部的處分荒腔走板，並揭多項證據質疑教育部處理欺瞞，霸凌調查充滿黑暗，呼籲行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀出面說明。

桃園市議員凌濤指出，一份對話紀錄顯示，面對受害者無助的陳情，教育部不是調職館長，而是變相處罰受害者，直到十一月廿七日以前，受害者持續擔驚受怕，教育部根本說謊不打草稿。

凌濤另在調查報告中查到，一位同仁已寫遺書差點輕生，還好家屬、警方介入才挽回寶貴性命，調查報告卻不敢公布，難道是因為牽扯一條原本要輕生的寶貴生命？

此外，教育部聲稱陳素芬小姑陪同出差是具有專業，凌濤出示照片質疑，為何陳素芬老公、兒子、兒子女友也都前往日本考察？有沒有花國家公費？北檢要不要查？教育部還要隻手遮天？

凌濤 教育部 職場霸凌

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