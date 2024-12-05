勞部霸凌案重啟調查 下周公布

勞動部公務員之死爭議未歇，新接任勞動部長的洪申翰昨在立院說，北分署霸凌案已重啟調查，報告預計下周公布。他也強調，這次由自己擔任調查小組召集人，「我會對這份報告負責」。

立院衛環委員會昨為霸凌案舉行專題報告，洪申翰會前受訪說，此案已重啟調查，調查小組成員與上次不同，且陸續增加不同階層的北分署員工訪談，也歡迎自願提供資訊的同仁，希望讓調查完整性更高，預計下周公布調查結果。

洪申翰還說，日前公布的私人申訴管道，已陸續收到很多基層同仁給的訊息，若與此案相關，會轉調查小組參考。

但立委徐巧芯指有陳情勞動部還有多名「謝宜容們」，包括要求同仁集資買萬寶龍鋼筆送給次長、利用權勢刁難考績、用公文打罵同仁等。此外，勞動部人事室上周發信要求發展署、分署同仁填寫加班、超時工作、打卡情況表單，都要實名制填答，擔心照實填寫會引起單位主管不滿，最後整個單位很有默契給出空白表單，要求洪申翰徹查。洪申翰強調不會吃案，但希望徐巧芯提供更詳細證據，調查清楚前不宜對同仁標籤化。

發展署人事室解釋，日前有立委要求清查發展署全體同仁加班狀況，才會發信調查兩千名同仁，僅十人回覆有加班。洪申翰坦言不知情，將檢討調查方法。

至於立法或修法改善職場不法侵害情形，洪申翰說，預計下會期提出草案版本送入立院；勞動部正評估建置職場霸凌申訴專線的可行性，也正布建「職場重建與員工安心」專案，提供法律諮詢與心理諮商服務，由勞動部支付費用。