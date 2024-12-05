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就安基金花12億辦競賽 勞部挨批

聯合報／ 記者葉冠妤屈彥辰蕭雅娟／台北報導
國民黨立法院黨團副書記長廖偉翔（左）與立委李彥秀（右）昨舉行記者會，批勞動部的就業安定基金被量身定做成「馬屁基金」，且被浮濫挪用。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團副書記長廖偉翔（左）與立委李彥秀（右）昨舉行記者會，批勞動部的就業安定基金被量身定做成「馬屁基金」，且被浮濫挪用。記者曾原信／攝影

勞動部「小金庫」之稱的就業安全基金再爆疑似被濫用，民進黨立委林淑芬昨指出，勞動部為國內外技能競賽及選手培訓等用途，編列逾十二億元，這些錢與促進國民就業何干？應該編在就安基金嗎？部長洪申翰承諾一個月內提出強化就安基金把關機制。

林淑芬表示，國內技能競賽及選手培訓編列四點八五億元就安基金，國際技能競賽暨交流訪問也編七點三九億元，兩者合計逾十二億元，這些錢雖然該花，但該編在就安基金嗎？她並指綠能產業作業安全促進計畫編了一一四○萬元的就安基金，質疑為何獨厚綠能產業？難道有高空作業墜落危險的營造業就不需要？

林淑芬質疑技能競賽與促進國民就業何干？勞動力發展署代理署長陳世昌說，技能競賽可提升國人對技職價值的認可。

立委王育敏則質疑勞動部標案名實不副，指前勞長許銘春任內辦的音樂會，動用三六八萬餘元就安基金，未專編預算，而是挪用一一一年度文宣媒體通路採購案經費，支出細項包括製作七支影帶、影像拍攝、平面設計及製作文宣品，沒有演唱會燈光、音響、舞台等項目，演唱會的錢到底從哪來？如此違法挪用預算，就安基金可以這樣浮濫用嗎？

勞動部政風處長周志信答，該標案發包時是採媒體通路開口合約，再請執行單位依實際需要執行宣導的項目。洪申翰則說，不會說就安基金的使用完全沒問題，檢調已在偵辦，也會盡快找外部專家討論強化基金的把關機制。

國民黨團副書記長廖偉翔指就安基金變「馬屁基金」，為特定地方政府量身特製；二○二二年就安基金管理委員會以臨時提案通過補助高雄市府三千萬元，隔年補助被加碼至四千萬元，且三千萬元先給高雄市，其餘才開放其他縣市申請，拍高雄市政府的馬屁。他要求全面清查就安基金、公開每筆使用明細，究責或移送法辦。

立委李彥秀說，民進黨踐踏國家預算法治和審計制度，過去一年勞動部至少花掉就安基金八千萬元，從辦公室裝修到買咖啡豆，只要長官喜歡就得埋單，勞動部是貪腐共犯結構，拿著刀叉，喝勞工的血，吃勞工的肉，要求重提明年就安基金預算。

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