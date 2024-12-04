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北分署霸凌案浮上檯面 勞動部啟動「職場重建及員工安心專案」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

勞動部勞發署北分署公務員之死，讓北分署職場霸凌浮上檯面，同時也重挫同仁身心。勞動部今指出，為修復職場信任，給予同仁支持，現在正布建「職場重建與員工安心」專案，提供法律諮詢服務、擴充現行員工協助方案(EAP)，並將與財團法人職業災害預防及重建中心合作，盤點北分署轄區所屬網絡資源，讓員工可依近便與信任性，「自選」合適心理諮商服務，並且由勞動部支付費用。

勞動部長洪申翰今在立法院衛環委員會表示，北分署霸凌案目前正重啟調查，調查結果也將於下周公布，但調查同時，也必須職場重建，協助員工心理調適，打造正向連結的組織文化。

勞動部指出，事發後已即啟動員工協助方案，並由心理專業團隊於第一時間協辦北分署員工安心講座及團體諮商，並依員工需求安排個別諮商晤談等，安撫照護同仁的情緒；法律諮詢服務部分也已於年11月29日啟動；強化心理諮商部分，已增購員工協助方案時數供北分署員工使用，並將與職災預防及重建中心的北分署轄區諮商網絡專案合作，盡快讓北分署員工自由選擇就近使用，讓需要的同仁「找得到、用得到」。

勞動部說，「職場重建及員工安心」專案，法律諮詢與心理諮商雙管齊下，希望讓北分署受創的同仁得到支持，並適時評估辦理團體諮商或團體動力課程，盡快修復職場運作。

勞動部 工安 職場霸凌

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