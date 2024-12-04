徐巧芯指勞動部還有「謝宜容們」 洪申翰：查明前不宜標籤化

立委徐巧芯今在立院衛環委員會質詢指出，有人向她陳情勞動部裡還有多名「謝宜容們」，包括要求同仁集資買萬寶龍鋼筆送給次長、利用權勢刁難考績、曾用公文打罵同仁者等，要求勞動部長洪申翰徹查。對此，洪申翰強調不會吃案，但盼徐提供更詳細證據，在調查清楚前，也不宜對同仁標籤化。

立院衛環委員會今進行「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」專題報告。徐巧芯指出，勞動部人事室上周曾發信要求發展署、所屬分署填寫平日、假日加班、超時工作、打卡情況的表單，不但信件未說明目的，要求期限內填妥繳交交，更要求實名制填答，提供單位職稱日期等。

徐進一步指出，同事間心照不宣誰加班，填寫了卻擔心引起單位主管不滿，最後整個單位很有默契給出空白表單，大家都不敢說真話。

發展署人事主任解釋，11月20日衛環委員會有立委要求清查同仁加班狀況，才會發信調查，總共發給本署、分署2000名同仁，回覆有加班的僅10人。洪申翰則坦言，發信的時候他不知情，事後有基層反映才知道，但他現在是勞動部長，就必須為所有過程負責，將檢討調查方法。

此外，徐巧芯指出，除前北分署長謝宜容之外，有人向她陳情發展署內還有其他職場霸凌者，包括要求同仁集資買萬寶龍鋼筆送給次長、利用權勢刁難考績、曾用公文打罵同仁者等。

洪申翰認為，事涉多名個案，不宜對個案細節進行公開討論，查清楚前也不該先做標籤化的敘述。他擔心若查明事實後並非如此，對同仁不公平。他盼徐巧芯提供更詳盡的人事時地物資訊，需要證據，才能好好處理、調查。他強調絕對不會吃案，但需要更多資訊。