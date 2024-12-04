數發部傳職場霸凌 黃彥男：督導不周向同仁致歉

職場霸凌燒到數發部，朝野立委4日關心相關調查進度，對此，數發部長黃彥男表示，調查報告12月11日前出爐，內部可能推動領導與溝通訓練，讓公務人員面對很大工作壓力仍可順利工作，並向同仁道歉。

對於數發部韌性建設司長鄭明宗遭點名職場霸凌下屬，數發部回應，已組成專案小組調查。今日在立法院質詢時此事件也成為立委關注焦點。

對此，數發部人事處長莫永榮說明，相關人員行為都會列入專案小組調查內容。對於調查報告，黃彥男回應，相關的報告會在一周內出爐，預估最報告會在12月11日出爐，並強調不會大事化小、小事化無，等報告出來，再做適當處理，愛的教育、鐵的紀律，但還是要有鐵的紀律。

被點名鄭明宗也在現場表達歉意，並強調會深切檢討接受調查。

此外，先前資安署也遭傳出有職場霸凌事件，資安署長謝翠娟說，資安署一直都有員工輔導作為，資安署工作壓力確實大，清點成立來的離職率，離職人數約42人，調到錢比較多或離家近，8人覺得壓力太大請調到其他單位，離職率0.4％，被挖角調動相對多。

謝翠娟也說，資安署被挖角狀況很多，聘僱人員都會經過特殊背景調查，但像過去有錄取後隨即被銀行業加碼萬元挖角。民間產業也很喜歡資安署人才，未來會努力爭取資安績效獎金、或其他加給等，讓公務人員壓力少一點。

謝翠娟指出，資安署針對此案也有訪談與問卷調查，後續也會辦理教育訓練，資安署也有訂出霸凌投訴機制，讓同仁可以24小時反映，也希望學會溝通。但資安工作是救災，事情一來就得因應，這是兩難。