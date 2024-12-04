海科館霸凌案結果出爐 國民黨再批教育部處理欺瞞
教育部昨公布國立海洋科技博物館職場霸凌調查結果，前館長陳素芬記一大過並調任非主管職務。國民黨今舉行記者會再批教育部的處分荒腔走板，並揭多項證據質疑教育部處理欺瞞，霸凌調查充滿黑暗，呼籲行政院長卓榮泰出面說明。
桃園市議員凌濤指出，根據一份對話記錄顯示，面對無助陳情，教育部不是調職館長，而是變相處罰受害者，事發至今，教育部不曾調職受害者，只會欺騙立委及受害者，直到11月27日以前，讓受害者持續擔驚受怕，教育部根本說謊不打草稿。
凌濤並表示，教育部記者會稱陳素芬兒子沒有在New School任職，但遭爆教育部舉辦的研討會中，就有一個出席證顯示疑陳素芬兒子掛Professor職稱。調查報告中查到，一位同仁已寫遺書差點輕生，調查報告不敢公布，難道是因牽扯到一條原本要輕生的寶貴生命？
此外，教育部聲稱陳素芬小姑陪同出差是具有專業，凌濤出示照片質疑，為何陳素芬老公、兒子、兒子女友也都前往日本考察？有沒有花國家公費？北檢要不要查？涉嫌貪汙的案件，教育部還要隻手遮天？他批評，陳素芬進用親人是慣犯，因其是林右昌的人馬，所以陳素芬在基隆教育處處長任內就能手眼通天。
新北市議員陳偉杰表示，教育部對海科館霸凌事件，居然只有簡單的2頁報告、用一大過調職，這樣的處分能讓公務員心安嗎？調職後是不是到了其他部門繼續升官、繼續霸凌其他基層？事發至今40天，調查報告荒腔走板、過程嚴重瑕疵，教育部長鄭英耀不用面對，這就是卓榮泰內閣的處事方式？
國民黨副發言人康晉瑜批評，陳素芬現在調職到12職等的參事，爽拿納稅人給的百萬年薪，僅僅被記一大過和送監察院調查。莫非是怕林右昌，所以不敢兩大過免職？又或是教育部長鄭英耀想丟給「菊內人」粉飾太平？教育部欠受害者跟全國人民一個交代，也呼籲卓榮泰出面調查，抓出誰在官官相護！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言