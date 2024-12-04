就安基金濫用再一筆？立委揭勞動部砸12億辦技能競賽

就業安定基金長期遭濫用，多名朝野立委今質詢勞動部長洪申翰如何加強監管機制。立委林淑芬另質疑，國內技能競賽及選手培訓、國際技能競賽暨交流訪問加起來用了12億多的就安基金，這個錢該花，但是否應編列在就安基金？洪申翰回說，過去勞動部本部預算一直很少，舉辦技能競賽與促進國民就業有關。

林淑芬質詢，國內技能競賽及選手培訓編列了4億8500萬，國際技能競賽暨交流訪問則編列7億3900萬，兩者加起來超過12億元，這些錢雖然該花，但部長認為應該編在就安基金嗎？

洪申翰說，過去勞動部本部預算一直很少，而這兩個項目都與促進國民就業有關，但遭林淑芬質疑國內外技能競賽與促進國民就業有何干？辦競賽花了12億有點誇張了。勞動力發展署代理署長陳世昌補充，技能競賽可提升國人對技職價值的認可。

林淑芬另質疑，綠能產業作業安全促進計劃也編了1140萬元的就安基金，就業安全為何獨厚綠能產業？難道其他有高空作業墜落危險的營造業就不需要？職災發生率最高的產業為何沒獲得補助？難道有比綠能產業還不危險嗎？綠能產業有重要到讓政府補助，常發生職災的產業反而沒補助？她更意有所指地說，大家都知道綠能產業股價表現不錯。

勞動部職安署鄒子廉說，這不是補助款，而是跟英國安全衛生合作，透過檢查機構學到技術技能。

立委邱鎮軍問及前北分署長謝宜容辦公室僅用到3.9萬元的就安基金，洪申翰說，145萬是用在分署公共空間綠美化，引發爭議的辦公室軌道燈的確以就安基金支付，「這都非常不妥當，我也不能接受」，看起來金額不大，但不管是3萬還是30萬元，都不該用到就安基金的錢。