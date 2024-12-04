快訊

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

把握可自由活動時間！戴資穎宣布將開刀治膝傷 ：謝謝大家的關心

為何辦性工法音樂會？勞動部：各界建議多元宣傳

中央社／ 台北4日電

勞動部長許銘春運用公帑開演唱會，國民黨立委涂權吉今天追問勞動部，音樂會是誰要舉行，勞動部官員回應，各界希望能用多元方式宣傳性工法，辦音樂會有經許銘春簽核同意。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，許銘春疑用公帑辦音樂會引起非議，涂權吉今天在立法院衛環委員會質疑勞動部官員性別工作平等法20週年，過往都是舉辦研討會，20週年卻辦音樂會，違反慣例。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛則表示，性別工作平等法20週年時，上半年其實已經有舉辦2場學術研討會，近年其實有許多意見認為應該針對性別平等工作平法多做宣傳，而辦理音樂會是希望透過多元宣導方式，讓更多勞工團體跟婦女團體來參與。

涂權吉追問，「音樂會是你想辦還是前部長想辦的」，黃維琛則回應，學術研討會後，得到許多訊息是很多中南部、基層勞工沒有辦法接觸到這類訊息，條平司司內有共同討論看用什麼方式來讓更多人接觸，後來判斷跟研議過認為可行。

涂權吉則表示，「所以許銘春也知道且同意這個音樂會？」黃維琛說，有依照程序正式簽核。

勞動部長洪申翰說，性工法是台灣性別平等跟勞動法制化後標誌事件，確實這個呈現橋段讓大家觀感不佳，「我們也在檢討」，檢調也針對這部分開始偵查，勞動部會全力配合。

勞動部 涂權吉 音樂會

延伸閱讀

獨／勞動部以偵查不公開搪塞不給資料 藍委：如超思案翻版

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

前勞動部長許銘春辦演唱會涉貪 北檢指揮廉政署偵辦

相關新聞

海科館霸凌案結果出爐 國民黨再批教育部處理欺瞞

教育部昨公布國立海洋科技博物館職場霸凌調查結果，前館長陳素芬記一大過並調任非主管職務。國民黨今舉行記者會再批教育部的處分...

遭檢舉霸凌數發部下屬 鄭明宗：深自檢討接受調查

國民黨立委爆數發部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員。遭檢舉涉霸凌的鄭明宗今天在立法院道歉表示，...

勞動部一周內提報告 下會期修法檢討霸凌

勞動部長洪申翰4日承諾下周將交出新的調查報告！他在立法院備詢時透露，調查程序還在進行中，有增加訪談密度、盼儘速還原真相...

影／海科館霸凌案調查不實？國民黨指控掩蓋真相

教育部管轄的海科館館長陳素芬爆發嚴重職場霸凌事件後，經教育部調查記一大過、調降職等並送監察院調查。國民黨新北市議員陳偉杰...

18起霸凌案申訴已2案成立 交通部：懲處、調整職務

勞動部霸凌案延燒，不少機關也陸續傳出霸凌事件。交通部長陳世凱先前表示，交通部及所屬機關共收到18件霸凌投訴。交通部今表示...

數發部頻傳職場霸凌 黃彥男：督導不周向同仁致歉

數發部近期接連爆出職場霸凌事件，立委關注調查報告進度。數發部長黃彥男今天表示，調查報告12月11日前出爐，內部可能推動領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。