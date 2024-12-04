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遭檢舉霸凌數發部下屬 鄭明宗：深自檢討接受調查

中央社／ 台北4日電
國民黨立委爆數發部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委爆數發部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委爆數發部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員。遭檢舉涉霸凌的鄭明宗今天在立法院道歉表示，這件事對數發部形象造成傷害，真的很抱歉，他也會深自檢討，接受內部調查。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯昨天出示通訊軟體群組對話截圖指出，數發部韌性建設司長鄭明宗內部溝通時充斥著辱罵，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務人員。截圖顯示，鄭明宗在群組發「改我的指示有來說明請示嗎，混蛋」，還有「混蛋，11點我在哪裡」等。

國民黨立委黃健豪今天在委員會中詢問，相關爆料內容是否屬實，是否有牽涉到內部鬥爭。黃彥男回應，現在正進行內部調查，相關調查報告會在12月11日出爐。

此外，遭到檢舉涉霸凌數發部下屬的鄭明宗表示，這件事對數發部形象造成傷害，真的很抱歉，「我會深自檢討，接受調查」。

國民黨 數發部 立法院

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